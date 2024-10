Alejandra Guzmán preocupa a su familia por una posible recaída en el alcohol ¿Frida Sofía sería el detonante?

Alejandra Guzmán ha sido centro de críticas por las innumerables veces que ha recaído en el alcohol y exponerse públicamente. Tal como pasó el domingo 6 de octubre, cuando la cantante fue captada al parecer en estado inconveniente al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Una amiga cercana a la familia nos cuenta:

“¡Estoy preocupada y es momento de hablar! La hija menor de Silvia Pinal vive momentos difíciles y complicados. No puedo seguir callada. Mi amiga necesita ayuda”.

“Tiene mucho dolor en su corazón. Se hace la fuerte y nos hace pensar que todo está perfecto. Sin embargo, no todo es color de rosa. Al parecer ha recaído en el alcohol por la depresión. “Aunque el mundo la vea haciendo bromas, sonriente y exitosa, cuando cierra las puertas de su casa llega su realidad”. Amiga cercana a la familia Pinal

“Ella lo ha dicho: Es una mujer cab.... Sin embargo, su pasado lo carga en su espalda como si fuera una cruz. Desde pequeña presenció los problemas que vivían sus padres. Después vino el pleito con su hija y, para rematar, su corazón se rompió al enterarse que el niño de Mayela (Laguna) no es hijo de su hermano, Luis Enrique Guzmán. Son temas que la están acabando emocionalmente”.

Lee:Karime Pindter hace oscuras revelaciones de lo que se vivió en la última noche de Adrián Marcelo en LCDLFMX

El mayor dolor Alejandra Guzmán es no poder hablar con su hija, Frida Sofía

“Está dolida. A veces nos dice que ‘está bien’ y no es cierto. Al parecer se refugia en el alcohol. Ha tenido varios episodios que la hacen vulnerable”. “El dolor más grande que tiene ahora es el no poder reconciliarse con su hija. Eso es lo único importante para cualquier mamá. Extraña a Frida. Su deseo es ver su carita, su sonrisa, hasta extraña las peleas tontas (ríe)”.

Además señaló que:

Amiga cercana a la familia Pinal “Por eso ha preferido pasar más tiempo con su mamá. Es muy amorosa y juguetona con su mami. Doña Silvia es uno de los motores que ella necesita para seguir en esta vida... Lamentablemente no se ha atendido la depresión que al parecer padece desde hace muchos años. Se hace la fuerte y ya vimos que su debilidad posiblemente es el alcohol. Afortunadamente no ha recaído en el consumo de sustancias. La caída del aeropuerto fue la gota que derramó el vaso. Aunque haya dicho que le pusieron el pie. Ya sobrepasó límites y lo único que ocasiona es exponer su salud, su físico y la vida públicamente”.

Finalmente, la amiga de la familia lanzó un mensaje en el que ofrece una disculpa a la cantante por revelar lo que está pasando. Sin embargo, aseguró que está muy preocupada:

“Discúlpame por abrir mi bocota, amiga. Nos tienes muy preocupados. Queremos verte bien en todos los sentidos. Tu familia y amigos estamos contigo. Solo déjate ayudar. No te dejaremos sola”, concluyó.

Ve: Edwin Luna confiesa si se ha sometido a “arreglitos estéticos” y responde si le afectan las críticas

ENTREVISTA AL PSICÓLOGO ÓSCAR MARTÍN FLORES

“La depresión puede manifestarse de diversas maneras. Algunas señales incluyen: Tristeza, pérdida de interés, cambios en el apetito y el sueño, fatiga, dificultades cognitivas y aislamiento”.

“También puede haber algunos focos rojos, como: Cambios de humor, irritabilidad y enojo excesivo. Conductas autodestructivas: Uso de sustancias, pensamientos suicidas. Aumento de conflictos: Problemas en relaciones familiares y sociales”.

“El alcohol se utiliza a menudo como un mecanismo para suprimir emociones, buscar alivio temporal, conectar socialmente y evitar el enfrentamiento. El único consejo que puedo dar es acudir con un terapeuta o consejero especializado en adicciones. Este puede ofrecer apoyo y estrategias efectivas”, finalizó.

Si necesitas ayuda con las sustancias, busca la Línea de la vida en el 800 911 2000

Mira: Maryfer Centeno analiza la reaparición de Adrián Marcelo con ‘la Mole’ y tiene inquietantes hallazgos

LA CANTANTE HA TENIDO VARIAS RECAÍDAS A LO LARGO DE SU VIDA, SOBRE TODO DESPUÉS DE DISTANCIARSE DE SU HIJA

En 2019 Te dimos a conocer que la cantante llegó a Miami para arreglar las cosas con su hija, pero por llegar alcoholizada, ambas se gritaron.

En 2019 Nos confesó en una entrevista que buscó ayuda profesional para superar su alcoholismo y reconciliarse con su hija.

En 2020 Frida retó a su mamá para que se hicieran un antidoping para saber a quién iban a internar.

En 2021 mientras grababa El juego de las llaves dimos a conocer que la cantante había recaído en las adicciones. Llegó incluso a hacer desfiguros en el hotel.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.