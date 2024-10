Edwin Luna confiesa si se ha sometido a “arreglitos estéticos” y responde si le afectan las críticas

Edwin Luna es un imán para la polémica, tanto en su vida personal como profesional. Desde sus inicios en la música, hasta sus recientes decisiones personales, su vida ha sido objeto de escrutinio mediático.

Hace unos meses el cantante Edwin Luna sorprendió a sus fans con una transformación física radical que ha generado todo tipo de comentarios, desde halagos hasta críticas despiadadas. Aunque el intérprete de“Borrón y cuenta nueva” siempre ha sido abierto sobre sus procedimientos estéticos, esta vez los rumores sobre su salud se habían intensificado.

En aquel momento se rumoraba que su cambio no solo se debía a estas cirugías o a su disciplina en el gimnasio sino por problemas de tiroides. Edwin Luna confesó en exclusiva para TVNotas que padece hipotiroidismo, un trastorno de la glándula que controla las hormonas. Ahora es el mismo cantante quien revela cómo su salud y estilo de vida ha cambiado por este padecimiento.

Edwin Luna, líder de la Trakalosa de Monterrey, se ha convertido un cantante muy popular gracias a la música norteña. / Facebook: Edwin Luna

Lee: Yeri MUA y Bellakath liman asperezas y unen fuerzas en nueva colaboración musical ¡hay reconciliación!

Edwin Luna fue diagnosticado con un problema en la glándula tiroides

El vocalista de La trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, en una reciente entrevista para “Qué buen chisme”, compartió los motivos detrás de su pérdida de peso y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, demostrando una vez más su transparencia con su público.

Luna atribuye su notable pérdida de peso a un cambio en su estilo de vida y a un tratamiento médico para controlar un problema de tiroides, desencadenado por altos niveles de estrés. “De la tiroides me dice la nutrióloga que me dio por un grado excesivo de estrés y de muchas cosas”, confesó el cantante, quien aseguró sentirse “muy bien”, además dijo: “como mejor, hago más deporte, me siento a todo dar”.

El cantante de éxitos como ‘Broche de oro’ ante esta situación ya tomó cartas en el asunto, pues asegura que ya asiste con un profesional de la salud mental.

“He notado muchas cosas, (me ayuda) controlarme, entender muchas situaciones y ver la vida desde distintos puntos de vista”, agregó.

Mira: La oreja de Van Gogh dice adiós a su voz: Leire Martínez, la vocalista, abandona la banda tras 17 años juntos

Edwin Luna: confesó todos los arreglos estéticos a los que se ha sometido

En cuanto a los procedimientos estéticos, Edwin Luna ha sido abierto sobre su armonización facial y su injerto capilar. “Yo me injerté cabello, me creció bastante, me hicieron la armonización facial y es todo”, afirmó.

Sin embargo, el cantante también reconoció que no todos sus procedimientos estéticos han sido exitosos. Reveló que antes de conocer su problema de tiroides, se sometió a una liposucción, pero debido a su condición médica, rápidamente recuperó el peso perdido. “Creo que más allá, antes de hacerte una cirugía, hay que hacernos estudios y saber cómo andamos de todo lo demás”, reflexionó.

Mira: Maryfer Centeno analiza la reaparición de Adrián Marcelo con ‘la Mole’ y tiene inquietantes hallazgos

Edwin Luna habla de las críticas que ha recibido por sus cirugías y cómo le hace para que no le afecte

Ante las constantes críticas que recibe en las redes sociales, Edwin Luna ha encontrado una forma saludable de lidiar con ellas. “Para eso voy al psicólogo, con el psicólogo me desahogo y ahí le cuento todas mis penas”