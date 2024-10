Yeri MUA y Bellakath liman asperezas y unen fuerzas en nueva colaboración musical ¡hay reconciliación!

Después de un periodo de tensiones y desacuerdos, Yeri MUA y Bellakath han sorprendido a sus seguidores al anunciar una colaboración musical. Ambas figuras del Internet han confirmado que están trabajando en un nuevo proyecto musical que promete revolucionar la escena.

La noticia de esta reconciliación y colaboración ha generado gran expectativa entre sus fans, quienes han mostrado su entusiasmo por escuchar el resultado de esta unión y esperan que esta nueva etapa marque el inicio de una amistad duradera.

Bellakath y Yeri MUA / Redes sociales

Yeri MUA y Bellakath ¡preparan música nueva!

Esta vez fue Yeri MUA quien compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se observa a ambas en un estudio de grabación. No se dan mayores detalles sobre la canción que estarían grabando, o su fecha de estreno, pero ver a ambas juntas desató alboroto en las redes sociales.

Cabe destacar que en redes sociales circula un video del pasado 5 de octubre, donde se ve a la intérprete de ‘Línea del perreo’ de fiesta con ‘La gatita de la Agrícola Oriental’. Según el video estaban festejando el cumpleaños 27 de Bellakath y MUA llegó al lugar a regalarle un ramo de flores por lo que al parecer esta unión podría ir más allá de solo una colaboración y dar pie a una amistad real.

Bellakath y Yeri MUA se reconciliaron en plena transmisión en vivo

Desde hace meses, Bellakath y Yeri MUA habían protagonizado varias peleas en redes sociales. Todo comenzó cuando, en su momento, la veracruzana compartió un video ensayando para presentaciones y tras esto Katherine Huerta, nombre real de Bellakath, lanzó un mensaje agradeciendo que ella no lucía como “un chapulín aplastado” cuando baila. Si bien no mencionó nombres, muchos afirmaron que era una indirecta para Yeri.

Yeri MUA no se quedó callada y afirmó que, “por lo menos, no estaba mal operada”, haciendo alusión a las cirugías plásticas de Huerta. Ambas se burlaron del físico y la música de la otra a lo largo de los últimos meses. Este conflicto llegó a oídos de Dani Flow, quien no dudó en salir a defender a la también abogada, asegurando que ella es la verdadera “reina del reggaeton”.

Sin embargo, bien dicen que del odio al amor hay un paso y lo que parecía imposible sucedió, tras meses de ataque, el pasado 4 de octubre, Bellakath y Yeri MUA se reconciliaron. En una transmisión en vivo para redes sociales, las cantantes hablaron “de frente” y aclararon sus diferencias.

La veracruzana manifestó que jamás odió a su colega, incluso reconoció que le gustaba su música. En respuesta, la intérprete de ‘Gatita’ señaló que deben discutir ciertas cosas en privado, resaltando que, en su momento, se sintió muy “atacada” por sus comentarios.

“Yo sé (que no me odias). Tenemos que platicarlo otro día tú y yo, pero aparte de redes, porque hay cosas que la gente no debe saber. Te voy a decir que te pasaste de v…, inventando cosas. Admítelo, cab…” Bellakath

Bellakath y Yeri MUA / FB: Bellakath y Yeri MUA

Ante esto, Yeri indicó que las cosas malas que llegó a declarar sobre ella fueron “chismes” que le llegaron de algunas exintegrantes de ‘Enamorándonos’, programa en el que Bellakath participó hace algunos años.

“Te juro que no lo inventé. Tus excompañeras de ‘Enamorándonos’ te odian. Me fueron a contar de todo” Yeri MUA

Ambas concordaron en que hay mucha gente de su pasado que les tuvieron cierto resentimiento y, en la actualidad, las buscan o simplemente hablan mal de ellas.

Yeri MUA y Bellakath: Redes sociales reaccionan a la colaboración.

La imagen de Yeri MUA y Bellakath juntas desató una ola de reacciones encontradas en redes sociales. Mientras sus fans celebraron la unión de sus ídolas con mensajes de apoyo y emoción, los detractores no tardaron en expresar sus dudas sobre la autenticidad de su amistad, generando un intenso debate en línea.

“Mi amiga y yo después de exponernos y funarnos”, “Yo con el que dije que nunca íbamos a andar”, “a dupla jajaja. Agárrense que ahora si van a decir puras mam...”,” Kheeeee! TRAKAAA! Ni Paulina rubio y Thalía se atrevieron a tanto”, “Bellamua se siente”, “Todos esperábamos esta colaboración”, “Yo después de que me cerraran un Instagram por pelearme y defender a Yeri “, “OMG”, “El sueño se hará realidad que viva el reggaeton Mexa”, “Se nos viene el palo de fin de año…”,”Ya se puso serio el asunto”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.