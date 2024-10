¡Adiós, Instagram! Adrián Marcelo paga las consecuencias y eliminan su cuenta ¿tras polémicas declaraciones?

No va ni un día y al parecer la aparición de Adrián Marcelo en el pódcast con Iván Fematt, su mejor amigo, La Mole ya comienza a cobrar factura.

Y es que coincidiendo con el estreno del video donde habló sobre su experiencia en La casa de los famosos México y sus polémicas con otros participantes, el influencer regiomontano se quedó sin una de sus plataformas de comunicación.

La comunidad de seguidores de Adrián se encuentra conmocionada tras la repentina desaparición de su cuenta de Instagram.

Adrián Marcelo paga las consecuencias y eliminan su cuenta ¿tras polémicas declaraciones?

En la tarde de este sábado 12 de octubre, luego de publicar el video con La Mole, en redes sociales comenzaron a reportar que la cuenta de Instagram del regio ¡no aparece!

Algunos usuarios especulan es por los comentarios hechos en el pódcast sobre Gala Montes y Arath De la Torre.

¿Qué dijo Adrián Marcelo de Gala Montes y Arath De la Torre?

Durante su charla con La Mole, Adrián Marcelo compartió cómo evolucionó su relación con Gala Montes dentro del reality. El conductor recordó que en un principio Gala se mostró admirada por su forma de expresarse, pero con el tiempo esta admiración se transformó en un profundo rechazo. Marcelo aseguró que esta situación lo tomó por sorpresa y que aún hoy no entiende por completo los motivos detrás de este cambio.

“Aquel mítico lunes, en la madrugada en el que se da esa pelea, yo vuelvo a ver esa pelea y no encuentro los elementos para que… se haya pronunciado”.

Adrián Marcelo

En medio de la polémica, Adrián Marcelo ha expresado su satisfacción ante lo que considera una ‘validación’ de sus acciones. El influencer ha recordado las fuertes críticas que recibió en redes sociales por sus comentarios sobre su supuesta enfermedad mental y ha afirmado que el tiempo se ha encargado de darle la razón, generando un nuevo debate entre sus seguidores

“Me dicen ‘es que estás atacando a alguien, usando su salud mental’... y pues lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental y hoy creo que el tiempo me da la razón, sus mismas palabras son que no estaba deprimida”, dijo el presentador de Radar.

Y es que hace unos días Gala Montes confesó que en una entrevista que “no es que estuviera deprimida, estaba cansada” dando pie a muchos usuarios y al mismo Adrián Marcelo a cuestionar su diagnóstico.

“Soy neurótica, me caga que me despierten. Pues no es que estuviera deprimida, yo estaba cansada. Oigan, venía de hacer una novela hace seis meses, me traían así; la bronca de mi mamá, pero entré a descansar”, dijo Gala en entrevista con Adela Micha.

Gala Montes / Instagram: @galamontes

Arath de la Torre: Otro protagonista indiscutible de las declaraciones de Adrián Marcelo

La tensión entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo, surgió desde las primeras semanas de convivencia y fue uno de los puntos más comentados de su participación en el reality.

El regio aseguró que su salida fue a tiempo pues en el siguiente posicionamiento le tiraría con todo al actor y puso algunos ejemplos:

Adrián Marcelo “A todos imitas le iba a decir, ‘tú imitas a todos los grandes, al Loco Valdéz, ¿quién v3rg.4s te imita a ti?’ Iban a seguir siendo golpes en donde qué bueno que me salí porque si no me salía yo me sacaban al día siguiente, ese clipcito, esa narrativa y esa excusa que me dan de ‘es que queríamos que tuvieras derecho de réplica’, chin*** a tu madre tú y toda Argentina, déjate de ma***, cul3r0, déjate de pendej4d4s, la p*nch3 narrativa de un wey que te puso a toda la pinche familia, a culeros de restaurante a hacer negocios, que puso a todos a ver ese p3.do, ¿le pagas así, wey? Porque quedar bien con un pinche actor vendido que se sienta en un programa de revista a decir... no puede ni hablar, dice ‘este’ todo el tiempo”

Incluso aseguró que Arath: “es un güey que no tiene ni estructura para estar en un programa de revista, no tiene ni un criterio, ni una forma de pensar, son títeres de una pinc... industria que es la más fuerte de México, la de vender estas pinch3s... mentiras que compramos”.

Finalmente Adrián Marcelo denunció que la producción del reality show intentó manipular la percepción del público al presentarlo como el villano de la historia, mientras que Arath de la Torre y Gala Montes eran retratados como las víctimas. Sin embargo, el influencer se mostró satisfecho al ver que el público no se dejó engañar y no premió a los actores con los primeros lugares.

¿Por qué cierran una cuenta de Instagram?

Hasta el momento, el influencer no ha emitido ninguna declaración oficial respecto al cierre de su cuenta en la plataforma. Se desconoce si esta medida se tomó como consecuencia del contenido de su pódcast.

Sin embargo, se sabe que cerrar una cuenta de Instagram es una medida que toma la plataforma cuando detecta que un usuario ha infringido sus normas. Estas reglas, que se encuentran en los términos y condiciones de uso, prohíben publicar contenido inapropiado como imágenes violentas, sexuales o discriminatorias. Asimismo, está prohibido enviar mensajes masivos, comprar seguidores o hacerse pasar por otra persona. En resumen, Instagram vela por mantener una comunidad segura y respetuosa, y cualquier acción que vaya en contra de estos principios puede resultar en el cierre de una cuenta.