Adrián Marcelo rompe el silencio sobre LCDLFMX y tras sus actos asegura “No voy a ofrecer una disculpa nunca”

Adrián Marcelo ha roto el silencio sobre su intensa participación en ‘La casa de los famosos México’. En el último episodio de su pódcast junto a La Mole, el influencer regiomontano develó detalles nunca antes contados sobre su experiencia dentro del reality y su escandalosa salida ¡por la puerta de atrás!

Desde sus tensas relaciones con figuras como Arath de la Torre y Gala Montes, hasta su inesperada salida, Marcelo no se guardó nada, generando gran expectativa entre sus seguidores.

El conductor de ‘Radar’ ha desentrañado los hechos que rodearon su polémica salida del reality show. En su programa, reveló que la chispa que encendió la mecha fue una pregunta de Odalys Ramírez relacionada con su controvertido comentario sobre las mujeres: “una mujer menos que maltratar”. La conductora, buscando esclarecer la situación, indagó sobre la supuesta ‘broma’ del regiomontano, lo que generó una reacción en cadena que culminó con su expulsión la madrugada del 4 de septiembre.

“La producción yo no sé qué intentó, fue un chiste que venía de las pen*** que tuve que escuchar, y le agradezco al c4brón que tuvo la decencia de no prestarse a esas pendejadas”, dijo sobre la situación.

Fue aquí donde Adrián aseguró que fue un alivio haber salido, pero no por él sino para los habitantes y el proyecto:

“Qué bueno que me salí, me salí porque yo sabía de lo que era capaz, y por eso se lo advertí. No era para Arath la advertencia, era a la jefa, era al público, a los argentinos, a los show runners. Porque si no me salía yo me sacaban al día siguiente.” confesó Adrián.

Para retomar la conversación, La Mole, de manera casual, le preguntó a Adrián de qué estaba hecho el sándwich que se preparó la noche antes de salir. Esta pregunta, lejos de ser superficial, sirvió como punto de partida para que Adrián no solo describiera su última cena, sino también revelara detalles íntimos de lo que vivió dentro del confesionario.

“El sándwich era de salchicha, frijoles y queso, con pan integral, y lo puse en la sartén. Yo sabía que ya me iba porque habían pasado el clip y, pues, me fui a dormir porque ya todos estaban cotorreando bien y pensé: “Ya se me volteó toda la casa”. Les dije a los vatos: “Váyanse, güey, no los quiero salpicar”. Y, bueno, me hicieron caso Agustín, Sian y Ricardo. Me fui (del cuarto), me hice un lonche, y luego pido entrar al confesionario; ya me estaban esperando” Adrián Marcelo





Al entrar al confesionario estaba el CEO de Endelmol y Adrián con tono argentino dijo: “Nosotros (Endelmol) estábamos muy contentos con lo que estabas haciendo, pero creemos que sí, tal vez los problemas que tienes los debes arreglar afuera. ¿Tu mamá está bien?”. A lo que el regio confesó: “No, ya vámonos. Me fui diciendo: “Esto ya tronó, y estoy seguro de que no soló a mí y, pues, en efecto, amanecí con todas las marcas yéndose.

“Yo le veía una sonrisa medio maquiavélica en el fondo y después lo entendí, ellos sí querían que me quedara era la parte de Televisa la que no me quería dentro”. Adrián Marcelo





Sobre los comentarios y actitudes que realizó dentro de la competencia, aseguró que no ofrecerá disculpas.

“Mi participación ahí no la voy a justificar y no voy a ofrecer nunca una disculpa”. Adrián Marcelo

Adrián confiesa que vivió un segundo encierro luego de La casa de los famosos México.

Tras su controvertida salida, el famoso reveló haber pasado un período de aislamiento en casa de sus padres, donde siguió de cerca el desarrollo del reality que lo había expulsado. El influencer celebró la escasez de contenido en el programa durante su ausencia.

“Yo tuve dos encierros, el de ‘LCDLF’ que duró 43 días y después Jet privado para no pasar por Aeroméxico, vuelo y me instalo un mes y 10 días en casa de mis padres... Vi mucho ‘LCDLFM’ y me org*** tanto ver la carencia de contenido que existía, tenía razón cabr**, las villanadas eran el contenido porque conozco a mi país y me salgo a platicar con la gente de la calle, porque yo si conozco el México de a pie”, fueron sus palabras.

Adrián Marcelo revela que todo quedó en buenos términos con la producción sin importar que las marcas se fueran.

Finalmente el influencer regiomontano confesó que había estado atado por un contrato que le impedía hablar abiertamente sobre su experiencia. Sin embargo, aseguró haber llegado a un acuerdo satisfactorio con la productora Endemol.

“Se acabaron los contratos. No estaba tardando por hacer expectativa, ni por lucrar, era un tema contractual que no podía emitir este tipo de opiniones a las que estoy acostumbrado por miedo a que no se me liquidara”, dijo Adrián Marcelo.

Y Agregó: “Quedé en términos maravillosos. Yo creo que ya han de querer jalar conmigo de nuevo porque se portaron muy bien estos c4br0.nes, todos se han portado, y eso que se ch¡ngaron todas las marcas y como quiera, están de ‘Quieres volver a entrar y la ch¡nga**', '¿Qué se le ofrece?’”, reveló el influencer.