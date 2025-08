¿Adrián Marcelo fue detenido en Monterrey? Filtran video el que es apartado por la polícia

La noche del viernes 1 de agosto se volvió bastante movida en redes sociales para los fans de Adrián Marcelo. En TikTok filtraron un video captado a las afueras del show del comediante el Bananero en Monterrey. En el clip, Adrián Marcelo aparece siendo apartado por un sujero encapuchado con un uniforme que dice policía. En el video se ve que el exparticipante de La casa de los famosos México levanta las manos. De inmediato internautas comenzaran a especular sobre una supuesta detención del regiomontano. ¿Está en la cárcel?

Te puede interesar: Gala Montes denuncia boicot ¿orquestado por Adrián Marcelo?: “No dejaré de hacer lo que más amo”

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Adrián Marcelo fue detenido en Fort Urbano Monterrey?

En el video viral se ve a Adrián Marcelo aparentemente conversando con una persona que viste una chamarra que dice Policía. A su alrededor hay varios hombres con chalecos y lo rodean. El ambiente se ve algo tenso, aunque no violento, y aunque hay personas cerca, nadie parece intervenir. ¿Fue detenido?

La grabación no permite escuchar con claridad qué se está diciendo, ni tampoco muestra a Adrián Marcelo siendo trasladado o retenido de forma evidente, pero sí luce serio.

Todo esto ocurrió durante la presentación del Bananero en Fort Urbano, Monterrey. Al momento se desconoce si el exparticipante de La casa de los famosos México fue aprehendido. No se tiene registro de alguna fuente oficial que lo confirme o lo desmienta.

Te puede interesar: Gala Montes acusa a Alana Flores de unirse al patriarcado por invitar a Adrián Marcelo a su pelea de boxeo

¿Qué ha dicho Adrián Marcelo de su presunta detención en Monterrey?

Tras la filtración del video en el que Adrián Marcelo al parecer fue escoltado, el regio no ha dicho nada. Ha llamado la atención que, luego de publicar una imagen del show del Bananero en su cuenta de Instagram, el influencer no ha vuelto a subir contenido. Para alguien tan activo en redes, especialmente en medio de controversia, este silencio no pasó desapercibido. Algunos fans han comenzado a preguntar directamente qué pasó esa noche, mientras que otros aseguran que solo está dejando que la situación se enfríe antes de dar una explicación.

Normalmente, él mismo se burla de las controversias que lo rodean o las aclara con sarcasmo, pero esta vez su falta de respuesta ha dado pie a todo tipo de especulaciones, desde teorías de cancelación hasta supuestas represalias por comentarios pasados.

Te puede interesar: ‘Lady Polanco’: Adrián Marcelo se burla de la periodista Claudia Mollinedo y desata nueva polémica en redes