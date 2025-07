¿Adrián Di Monte será el nuevo Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México 2025’? Él responde

‘La casa de los famosos México 2025’ aún no se ha estrenado y ya comenzaron las polémicas, principalmente, en relación con la participación de Adrián Di Monte, actor y estrella de realities cubano de 34 años.

Muchos fans de ‘La casa’ no están de acuerdo con el ingreso de Di Monte por las acusaciones de maltrato e infidelidad que, en su momento, hizo su exesposa, Sandra Itzel.

Si bien Rosa María Nogueron, productora del reality, ha instado al público a que “lo conozcan mejor” y dejen de juzgarlo tan duramente, los detractores no solo lo han comparado con Adrián Marcelo, quien fue muy criticado en la temporada anterior por sus comentarios “machistas, también han dicho que “lo sacarán” en cuanto sea nominado.

¿Cuáles fueron las acusaciones que hizo Sandra Itzel en contra de Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel se casaron en 2015, tras dos años de noviazgo. No obstante, en 2022 se separaron definitivamente. Un año después, la cantante aseguró que su expareja no solo le fue infiel, sino que la maltrataba de forma verbal y psicológica.

Incluso, mostró conversaciones en las que él platicaba de manera romántica con otra mujer, así como audios en los que la insultaba. Por si esto fuera poco, lo acusó de haber invadido su propiedad y de divulgar videos privados que, presuntamente, grabó sin su autorización.

Adrián negó todo esto y sostuvo que ambos eran “tóxicos”. También ventiló que hubo infidelidad de las dos partes. Debido a todo esto, el cubano advirtió que iniciará acciones legales contra su ex, pues estaba harto de las “difamaciones”.

El divorcio entre Adrián y Sandra se llevó a cabo en 2024. Desde ese entonces, las celebridades han continuado con sus vidas. En el caso de la cantante, si bien en su momento se le relacionó con Imanol Landeta, cuando participaron en ‘Las estrellas bailan en Hoy'; sigue soltera. En tanto que Adrián se casó con Nuja Amar en Miami, hace algunas semanas.

Adrián Di Monte y su esposa / Redes sociales

¿Qué opina Adrián Di Monte sobre Adrián Marcelo?

En una entrevista reciente, el actor Adrián Di Monte fue cuestionado sobre las comparaciones con Adrián Marcelo, así como las especulaciones de que será “igual que él” en ‘La casa de los famosos México 2025’.

Ante esto, el cubano mencionó que, si bien no conoce al regiomontano, sí vio su participación en la temporada pasada de ‘La casa’, por lo que no planea copiar sus “estrategias”, ya que no las considera “correctas”.

“No conozco a Adrián Marcelo. Dicen que el compa es psicólogo y él ha dicho que estudió a todo el mundo, como los puntos débiles para atacar. Yo no voy a atacar a nadie. No soy psicólogo. No planeó atacar a nadie. Yo no soy ese tipo de persona” Adrián Di Monte

Dejó ver que tratará de divertirse en el reality y aclaró que no va a limpiar su imagen, como mucho se especula, ya que, según él, no tiene nada de qué avergonzarse: “Si la gente quiere sacar cosas de mi pasado (es su problema), yo de mi pasado no voy a hablar”, puntualizó.

Cabe destacar que, recientemente, un colaborador de ‘Venga la alegría’ reportó que, presuntamente, Sandra Itzel ha estado contactando a la producción de ‘La casa’ para que saquen a su ex. Incluso, mencionó que, supuestamente, está contratando bots para boicotear su participación. Hasta ahora, la joven no se ha pronunciado

¿Cómo fue la participación de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México 2024’?

Adrián Marcelo participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, que se estrenó en 2024. Aunque entró siendo uno de los favoritos, su estancia causó mucha polémica, pues, no solo hacía comentarios considerados por muchos como “machistas”, también se peleó en muchas ocasiones con Gala Montes.

La tensión entre Adrián y Gala fue tan fuerte que el influencer decidió abandonar el reality. Tras su salida voluntaria, se negó a asistir a las galas y a la gran final. En aquel entonces, se habló de que el joven podría ser demandado por no cumplir con su contrato.

Según la productora del programa, las cosas terminaron bien con Marcelo y hasta llegó a defender sus acciones dentro de ‘La casa’, argumentando que era parte del juego.

