Sandra Itzel asegura que está dispuesta a volver a creer en el amor tras su divorcio de Adrián Di Monte

Fue hace unos días que Sandra Itzel anunció que finalizó el proceso de divorcio que inició contra Adrián Di Monte. Luego de una gran disputa mediática la cantante y el actor están separados.

Adrián Di Monte se tomó unas cortas vacaciones en Miami, Florida, junto a su nueva novia, Nuja Amar. Por su parte, Sandra Itzel celebró con un gran ramo de rosas rojas y una cena en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México. La cantante describió ese momento como el “día 1 de mi nueva vida”.

Recordemos que este matrimonio no terminó en buenos términos. Sandra aseguró que vivió vi0l3nc¡a al lado del actor. Esto fue negado por Adrián Di Monte y hace unos días confesó que levantó una denuncia en contra de ella, ya que considera que todo lo que dijo en su contra no estuvo bien.

Ahora, la exparticipante de MasterChef Celebrity compartió con las cámaras de ‘Venga la Alegría’ que se encontraba feliz de haber firmado el divorcio y aseguró estar emocionada por esta nueva etapa que llegó a su vida.

“Me siento feliz, me siento liberada, o sea, el día que firmé la ratificación, que no era necesaria, pero que agilizó el proceso, literalmente sentí un gran peso caer de encima. Me siento completamente feliz, emocionada por lo nuevo que viene en mi vida”.