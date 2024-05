Wendy Guevara confirma que su amistad con Marlon Colmenarez terminó

¡Solo la verdad! Hace unas semanas, tu revista TVNotas te dio a conocer antes que nadie que la amistad entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez había terminado. Hace unas horas, la influencer rompió el silencio y confirmó nuestra información.

En exclusiva, Marlon nos compartió el motivo por el que se alejó de la ganadora de La casa de los famosos México, y el joven nos aseguró que terminó su amistad con la influencer debido a las polémicas.

Ve: Marlon Colmenarez confiesa la razón por la que se alejó de Wendy Guevara

Además, Marlon detalló que jamás estafó a Wendy, pero prefirió tomar caminos por separado para evitar más problemas entre ellos.

Marlon Colmenarez

“Llegamos al acuerdo de que cada uno seguiría su camino. Necesito evolucionar. Lo que no me gusta es que la gente se agarre de eso para crear chismes falsos. Jamás he estafado. No le he robado a nadie. Tampoco me vendo. Mis padres me dieron buenos valores”.