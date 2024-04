Marlon Colmenarez confiesa la razón por la que se alejó de Wendy Guevara

Platicamos con Marlon Colmenarez (27 años), quien compartió el motivo por el que se alejó de Wendy Guevara (30). Además, señaló que nunca la buscó por interés.

“Wendy y yo fuimos a celebrar mi cumpleaños.Después de eso nos dejamos de hablar. Una persona que hace videos en YouTube se aprovechó de la situación para hacer chismes sin bases. Wendy ha dicho en dos ocasiones que no le robé dinero. Todo es mentira”.eso nos dejamos de hablar. Una persona que hace videos en YouTube se aprovechó de la situación para hacer chismes sin bases. Wendy ha dicho en dos ocasiones que no le robé dinero. Todo es mentira”.

Marlon Colemanrez aclara si fue novio de Wendy Guevara

“El motivo por el que nos distanciamos fue porque Wendy vive algo muy fuerte en su vida. Es decir, gracias a Dios, está llena de trabajo. El tema entre ella y yo ha sido muy delicado. Llevamos cinco años de amistad y la gente no para de joder”.

“Nos han señalado como novios. Siempre nos preguntan si cog3m0s. Y no. Tengo una vida y necesito crecer. No es justo que siga aguantando tantas cosas que no son ciertas. Jamás he buscado a Wendy por interés. Si fuera así, en estos momentos estaría con ella, porque sé que está ganando bien. Pero no es así”.

Marlon entró a la casa de los famosos para darle un emotivo detalle a Wendy / Canal 5

Marlon Colmenarez niega haber estafado a Wendy Guevara

El influencer aclaró que no estafó a ‘la Perdida’. “Llegamos al acuerdo de que cada uno seguiría su camino. Necesito evolucionar. Lo que no me gusta es que la gente se agarre de eso para crear chismes falsos. Jamás he estafado. No le he robado a nadie. Tampoco me vendo. Mis padres me dieron buenos valores”.

Ahora Wendy ha hecho amistad con Nicola dentro de la casa, pero a Marlon le tiene sin cuidado. / Cortesía del artista

“No necesito su dinero. Afortunadamente, me va bien con mi página azul y mi música. He salido adelante solo. He aprendido a que la gente seguirá hablando. Mientras yo sepa la persona que soy es más que suficiente”. Wendy Guevara

“No voy a hablar mal de Wendy. Es una persona increíble. Cuando la conocí no traía senos y yo iba por ella o estábamos juntos. Nunca me ha importado su dinero o su cambio físico. Construimos una bonita amistad y me quedo con los buenos momentos. Jamás tuve una relación amorosa con Wendy. Si yo fuera gay lo diría con mucho orgullo. Pero no voy a mentir y no haré lo que la gente diga para caerles bien. Me gustan las mujeres”. Marlon Colmenarez

“El od10 que he recibido ha sido por lo que han dicho sus amigas. Son malas personas y lo único que han hecho es joderme la vida. Después de que Wendy estuvo en La casa de los famosos, sus amigas se hicieron las que no me conocían. No se vale”.

Colmenarez confesó que Guevara se ha metido con personas del medio del espectáculo

“No sé si David Ortega sea su novio. Lo conozco desde hace un tiempo y no tengo idea de cuál sea su orientación sexual. Ella puede andar con quien quiera. Si supieran que Wendy se ha comido a personas del medio.No saben lo que realmente pasa en el mundo del espectáculo. No voy a revelar nombres”, concluyó. Colmenarez

Marlon Colmenarez con traje amarillo / Instagram:@marloncolmenarez04

¿Quién es Marlon Colmenarez?

El modelo, influencer y cantante cuenta con varias canciones, como: ‘Mujer guitarra’, ‘Antes de conocerte’, ‘Adicto’, ‘Te rebota to’ y ‘Dime sí’.

