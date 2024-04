Camy G, ex de Sargento Rap es vinculada a proceso por sustracción de m3n0res

Entre los pleitos de exparejas, quienes vuelven a dar de qué hablar son Camy G y Sargento Rap, quienes parecían estar muy enamorados y disfrutando su familia con el hijo que procrearon. Sin embargo, en 2021 cuando el influencer estaba en ‘Survivor México’, comenzaron las polémicas al dejar ver que había un problema en la familia que formaron.

Al salir del reality, los famosos pudieron sostener su relación y en 2022, el rapero fue vinculado a proceso por la denuncia de su ex por vi0l3ncia familiar. Desde entonces las acusaciones no han parado y el influencer no ha podido ver a su hijo, mientras que ella ha manifestado varias veces que ha sacado adelante al pequeño sola.

Ahora, el caso da un giro inesperado al darse a conocer en medios que la exconductora de Multimedios habría sido vinculada a proceso, luego de que un juez de control y juicio oral en Monterrey determinara el pasado 17 de abril que Camila ’N’ será procesada por delitos de sustracción de m3nores, difamación y equiparable a vi0 l3ncia familiar. Esto porque el mencionado juez no creyó en las pruebas que la cantante presentó.

El juez no creyó en las pruebas de Camy G y ordenó su vinculación a proceso / Instagram

Entre las medidas se destacó que ella podrá pronunciarse al respecto en redes sociales como suele hacerlo, y deberá mantenerse alejada del padre de su hijo.

Además, se dio a conocer que el exparticipante de ‘Survivor México’ busca incursionar en la política con una diputación local por el distrito 7 en Apodaca, Nuevo León.

Sargento Rap no ha podido ver a su hijo y Camy G acusa que no se hace cargo del pequeño / Instagram

¿Quién es Camy G y por qué hay pleito con Sargento Rap?

Camila ’N’ fue conductora del canal Multimedios por un tiempo, pero más tarde se enfocó en su carrera como cantante. Es de nacionalidad uruguaya y gracias a sus seguidores se ha convertido en influencer.

En redes sociales suele compartir su música y su vida como mamá. Camy G estuvo casada con Sargento Rap y según ha contado, los problemas entre ellos comenzaron por la ansi3d4d y d3pr3sión que padece el padre de su hijo que desencadenaron en encontronazos, por lo que acudió a las autoridades a denunciarlo.

Más tarde, la cantante también acusó al papá de su hijo de no hacerse cargo de él y advirtió que lo demandaría por una pensión alimenticia.

En sus redes sociales, la influener suele compartir el proceso que vive contra su ex e incluso el pasado 8 de marzo publicó fotografías de su marcha feminista al lado de su niño en donde se leen frases como: “Mi mamá lucha por mis derechos” y “Quien agr3de a la madre no es un buen padre”.

