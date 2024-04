Karime admite que sí se enamoró de Potro y revela por qué no siguieron juntos

Karime y Potro Caballero fueron integrantes de ‘Acapulco Shore’ que saltaron a la fama gracias al programa de MTV.

Ahí, los dos protagonizaron una amistad que tiempo después se convirtió en una historia de amor, aunque ellos insistían que solo era una gran amistad, habían algunos derechos entre ellos que dejaban ver que habría algo más.

Sin embargo, los famosos se distanciaron cuando sus entonces mejores amigos, Jawy y Mane terminaron su relación, pues Karime se quedó del lado de Jawy y Potro prefirió su amistad con Manelyk.

Desde entonces su relación ya no fue igual, pero hace tiempo se reencontraron y trataron de volver a retomar su cercanía.

Jawy, Potro, Mane y Karime eran muy amigos / Facebook

Karime habla de la nueva vida de Potro y su historia juntos

Actualmente el influencer está muy enamorado de Fernanda de la Mora con quien ya espera su primer bebé.

Y sincerándose, en su pódcast ‘Karime Kooler’ la examiga de Mane le platicó a la también exshore, Brenda Zambrano, que sí se enamoró de Potro pero se decepcionó cuando todo cambiaba en las grabaciones del reality.

“Sí estaba clavadona, sí estaba de que nos la pasábamos bien c*br0n, o sea fuera del reality era una cosa de que salíamos siempre, de que se quedaba en mi casa”, dijo.

“Sí era medio formalón y una vez que entrábamos al programa como que todo se j0dí4”, añadió triste de que se haya dado de esa manera.

Según Karime, se decepcionó cuando veía que Potro quería manejar la relación y cuando se aburría le decía que ’no’: “Pero luego me di cuenta que era lo que él quería a la hora que quería. Él era ‘a la hora que quiero, te hago como quiero, me agarro a quien quiero’, o sea feo entonces abrí los ojos y ya”, confesó y admitió que “fue una buena época”, a pesar de todo.

Brenda le confesó a Karime que llegó a pensar que terminaría casada con Potro porque “se llevaban muy bien”

Ante esta idea, Karime dijo: “Ay pues yo sería una señora abnegada ¡y no! Y no es echarle hate a la actual ni nada pero en mi caso no”, de acuerdo con el trato que Potro le daría a sus parejas y por lo que ella no aceptó estar con él.

Karime finalizó opinando de que Potro ya será papá y lamentó que pudiera pagar ‘karmas’ aunque le deseó lo mejor: “Le va a salir bien patán el chamaco a ver cómo le va pero que le salga todo bien, de la manera que mejor sea pero pues sí le sacarán canas verdes sus chamacos”, concluyó.

