Isa Castro acusa a su exnovio: “Me estampó contra la pared, me sobajó... Me quiero ir sino ¡me matará!”

En agosto de 2024, Isa Castro, exintegrante de Acapulco shore, preocupó a sus fans al publicar videos con las lesiones que, según dijo, le ocasionó su expareja, Eduardo Majul. El 3 de enero de este año, se filtraron fotografías de la misma situación. Sin embargo, en entrevista intento justificarlo.

Isa Castro rompe el silencio y acusa a su exnovio de violencia extrema.

Mira: Inseparables: Rey Grupero e Isa Castro tienen fuerte pelea

¿Qué le hizo Eduardo Majul a Isa Castro, exintegrante de Acapulco Shore?

El tormento continuó hasta hace unos días. Isa Castro nos relata: “Siempre he dicho que yo no soy un perita en dulce, pero él tiene un problema con el alcohol y las drogas. Hace unos días llegó muy borracho. Comenzó a faltarme al respeto y escaló a algo más grande. Incluso su mamá también me insultó. Me dijo que era una gata, una muerta de hambre y que me largara a la ching4d4".

“Decidí irme para evitar discusiones. Pedí un carro y lo pagué con mi dinero. Sin embargo, él me lo canceló en varias ocasiones. Entonces agarré la camioneta de su mamá y me fui. Él me escribió: ‘Ratera’”. Isa Castro

“Recordé que tenía fotos de una golpiza que me dio hace mes y medio. Se las mandé a mi amiga. Le puse: ‘Si algún día tengo un problema o algo, guárdalas y después me las mandas’, porque he vivido fiscalizada. En ese instante, luego de ver el mensaje de él, entré en su juego y le respondí: '¿Soy ratera?, pues tú eres un put3adOr. ¿Cómo le hacemos?’.

Isa Castro rompe el silencio y acusa a su exnovio de violencia extrema.

Isa Castro, exintegrante de Acapulco Shore, revela el infierno que vivió con Eduardo Majul

“Después publiqué un video donde compartí que me quería ir de México sin mirar atrás. Desafortunadamente, él vio esa publicación y casualmente se extravió mi INE. Cuando 2 días antes había ido a recogerlo y se lo di a guardar”.

“Posteriormente, regresé con la camioneta y la dejé a la mitad de la privada. Me metí enojada y él me dijo: ‘Eres una drogadicta, criada, prostituta, gOlf4, put4, inservible. No sirves para nada. Ojalá te hubieras muerto’. Esto lo dijo porque yo he tenido episodios de depresión graves. Lo usó para atacarme. Dijo: ‘No puedes agarrar la despensa. La pagué yo’. Me enc4brOné y la tiré”.

“Él se enojó y me quiso tirar madrazos, pero su mamá le gritó: ‘Ya déjala’. Por esa razón ya no me golpeó, pero me sobajó y humilló. Dijo que un trapeador valía más que yo. Lamentablemente perdí amistades, trabajo, familia, a mi papá. Todo, por él. Lo defendí a capa y espada. Jamás creí que pudiera llegar a esto”.

Isa Castro rompe el silencio y acusa a su exnovio de violencia extrema.

Lee: Isa Castro se olvida de su novio Rey Grupero en Acapulco Shore y se besa con otro

¿Isa Castro, exintegrante de Acapulco shore, denunció legalmente a Eduardo Majul?

“Sí quiero a hacer algo (legalmente). Sin embargo, le advertí: ‘Si no me das mi INE, llevaré esto más lejos’ y no ha querido. Ya estoy cansada de tanta humillación. Me llevó a mi límite. Aguanté golpes. Aposté todo por amor y perdí. Por eso me quiero ir a España. Si no lo hago, me matará”.

“De alguna manera tenía la vida establecida, y pensar que todo acabó de esta forma. Me ha costado muchísimo. Llevo varios meses deprimida. No vivo con miedo. Es un p1nch3 perdedor. Vivo con tristeza. He tocado fondo varias veces. Mi papá un día me dijo: ‘Vente conmigo, por favor, él te va a matar’, Le respondí: ‘Me da igual. Me prometió estar siempre juntos’. Estoy destrozada. Me llegó el put4z0 de realidad (rompe en llanto)”.

“Me ha tirado cerveza y tequila encima. Una vez me estampó contra la pared. Me agarró de los pelos. Me pellizcó una bubi. Yo llegué al grado de agarrarle los hu3v0s para que me dejara. De hecho, tiene mi cuenta de Instagram y no sé cómo cambiar la contraseña. Ya entendí que él nunca cambiará. Un día mi hermanita me dijo: ‘Yo sé que mi tío es malo contigo. Ya no sonríes. Ahora estás triste. Ya no eres una rockstar’. Estoy de la chingada. Ahora debo volver a construir todo lo que destruí por él. Mi escape ha sido el alcohol, pero sé que voy a salir de esta”, concluyó.

Isa Castro rompe el silencio y acusa a su exnovio de violencia extrema.

¿Que ha dicho anteriormente Isa Castro de su relación con Eduardo Majul? “El alcohol fue el culpable”

En la edición 1457 de TVNotas, Isa intentó justificar a Eduardo y aseguró que las agresiones eran culpa del alcohol.



“Mi noviazgo con Eduardo comenzó muy bien. Sin embargo, comenzaron a cambiar por la fiesta. Cuando nos emborrachábamos, empezaban las faltas de respeto. Nos revisábamos los celulares y peleábamos a gritos”.

“El alcohol nos transforma. Cuando la bebida entraba a nuestros cuerpos, las pequeñas peleas se convertían en batallas interminables. Nos insultábamos horrible. Escalaban al grado de forcejear sin parar”

“No estoy amenazada. Tampoco lo denunciaré. Mi wey no es machista. Le agradezco a la gente por preocuparse, pero lo amo muchísimo”.

“El culpable de todo lo que ha pasado es el alcohol. No me considero víctima porque soy c4brOn4. Cuando estoy ped4, me gusta provocar. Actualmente estamos en terapia individual y buscamos de pareja”.

Isa Castro sufrió abuso por parte de dos hombres / IG: @MTVLA / Cortesía de la influencer

Mira: Isa Castro confiesa porqué terminó con Rey Grupero

¿Quién es Isa Castro de Acapulco shore?

Isa Castro, exintegrante de Acapulco shore,

Participó en otras temporadas de la franquicia: Octava (2021), novena (2021), décima (2022), decimoprimera (2023) y All-star shore (2023).

La vimos en los realities Inseparables, amor al límite (2022) y Los 50 (2023).

Cuenta con 577 mil seguidores en Instagram, 35 mil en X y 135 mil en TikTok.