Cruz N no irá a la cárcel; reportan que el esposo de Alicia Villarreal se amparó para evitar la detención

El caso legal de Alicia Villarreal y su aún esposo, Cruz N, continúa dando de qué hablar. Después de que el jueves pasado productor musical fuera declarado “prófugo de la justicia” y se emitiera una orden de aprehensión en su contra, se reporta que ya se habría amparado para no ser detenido.

¿Por qué se emitió una orden de aprehensión en contra de Cruz N, el esposo de Alicia Villarreal?

De acuerdo con el abogado de Alicia Villarreal, el aún esposo de la cantante, Cruz N, faltó a la audiencia que se tenía programada el jueves 3 de julio. La defensa del productor no pudo explicar la razón de su ausencia, por lo que los abogados de Alicia solicitaron que se le considerara “prófugo de la justicia” y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León decidió emitir la orden de aprehensión para “conducirlo al proceso penal correspondiente”.

El representante legal de la cantante de “Te quedó grande la yegua” también mencionó que esta situación puede ser un agravante en el caso de Cruz. Según el abogado, se podría pedir a la autoridad que Cruz permanezca en prisión mientras se desarrolla su caso.

“Si el juez te cita y tú no vas, y no lo justificas, el juez dice: ‘Ya te fuiste y, en consecuencia, te considero prófugo de la justicia’. Es un agravante para él si, el día de mañana, quiere algún beneficio, pues, como él ya se sustrajo de la justicia, pues se pediría, por parte de nosotros, en su momento, que el proceso que el llevara, fuera internado en el reclusorio”, indicó.

¿Cruz N se escapó del país para evitar el proceso legal en su contra?

El pasado fin de semana, Cruz N lanzó un comunicado negando las especulaciones que apuntaban a que el esposo de Alicia Villarreal había huido del país y explicando el motivo de su ausencia en la reciente audiencia.

Según los abogados del productor musical, no pudo asistir debido a una situación de “fuerza mayor”. Si bien no se dieron más detalles de este asunto, reiteraron que su cliente no se está “resistiendo a ningún proceso legal” y consideran que la orden de aprehensión “carece de fundamento”.

Comunicado de Cruz N “Su ausencia de la audiencia de esta semana se debió a fuerza mayor. En las primeras horas del día, el Sr. Martínez sufrió una emergencia médica grave y fue admitido en un hospital. El Sr. Martínez está plenamente dispuesto a comparecer ante cualquier tribunal y a cooperar con las autoridades en una manera completa y transparente, como lo ha hecho hasta ahora”

También compartieron un mensaje de Cruz N, quien reitera ser inocente y asegura tener fe en que todo esto se solucione de la mejor manera.

“El Sr. Martínez desea expresar lo siguiente: ‘Agradezco sinceramente a todos aquellos que han estado atentos a mi situación y han mostrado respeto por ambos; mis sentimientos y los de mis hijos. Tengo plena fe en el sistema de justicia y quiero que lo hagas saber que siempre he demostrado y seguiré mostrando respeto hacia las mujeres’”, se lee.

¿Cruz N, esposo de Alicia Villarreal pisará la cárcel? Esto se sabe

Hace unos momentos, la periodista y conductora Maxine Woodside, a través de redes sociales, reportó que con motivo del juicio de Alicia Villarreal contra su esposo, Cruz N, él había recibido un amparo para evitar ser detenido.

Según Woodside, fuentes cercanas al también cantante comentaron: “Ya sabemos que nos conceden la suspensión para evitar la detención, pero no hemos leído los términos completos, sólo un mínimo extracto”.

Aparentemente, con esto, el productor musical “podrá mantener su libertad y seguir trabajando con las fechas confirmadas de su actual gira, a pesar del conflicto legal que enfrenta con Alicia Villarreal”.

Hasta el momento, ni Cruz o Alicia se han pronunciado ante esta información. No obstante, todo indica que su batalla legal está lejos de terminar. Recordemos que la intérprete de ‘Hasta mañana’ acusó formalmente a su aún esposo por, presuntamente, haberla agredido físicamente hace algunos meses. Él asegura ser inocente y confía en que las autoridades le ayuden a demostrarlo.

