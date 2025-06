¿Alicia Villarreal prohibió a sus hijos convivir con Cruz Martínez? VIDEO

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se han mantenido en el ojo del huracán en lo que va del año luego de que ella lo denunciara por violencia de género en pleno concierto, lo cual escaló rápidamente a un proceso legal en curso.

La cantante de ‘Insensible a ti’ rompió el silencio, hasta hace unos días, sobre la realidad de su relación con su aún esposo, Cruz Martínez, y la agresión a manos del productor que la llevó a parar al hospital.

Ahora, Alicia Villarreal se pronunció respecto al miedo que tiene por sus hijos ante esta situación; ¿les prohibió ver a su papá Cruz Martínez? ¿Qué dijo?

Cruz Martínez y Alicia Villarreal / IG: @mtzcruz, @lavillarrealmx

¿Cómo fue la agresión de Cruz Martínez a Alicia Villarreal?

Hace unos días en entrevista con Maria Julia Lafuente para el noticiero Telediario, Alicia Villarreal reveló cómo fue el ataque que sufrió a manos de Cruz Martínez que la llevó a denunciarlo, pues dicho episodio marcaría un parteaguas en su vida luego de que esta corriera peligro:

“El me pudo haber dormido para siempre con sus manitas. Me quiso ahorcar. Yo no sé cómo funcionaba su mente en ese momento. Una persona enojada que no se puede controlar ya tiene una enfermedad”, compartió la cantante visiblemente vulnerable.

De igual forma, ‘la Güerita consentida’ señaló con molestia que Martínez la atacó por la espalda: “Las mamás nos enojamos, gritamos, decimos malas palabras, pero que a mí no me agarres de sorpresa ni por la espalda, porque eres un maldito cobarde. No te lo voy a permitir. Era la primera vez que me pescó de esa manera”.

¿Alicia Villarreal no deja que Cruz Martínez vea a sus hijos tras agresión?

Además de compartir su experiencia, en la misma entrevista para Telediario, Alicia Villarreal reveló lo que más le preocupaba a raíz de este episodio, y era que sus hijos lidiaran con la violencia que ella sufrió: “Mis hijos me pueden estar llorando sin saber qué me pasó, y yo puedo estar muerta ahí, y mis hijos llorando por mí sin saber qué pasó. Era lo que más me aterraba”.

Pese a la dureza de estas declaraciones, la cantante de ‘Mejor que tú’ compartió recientemente en un encuentro con medios como ‘Ventaneando’ que sus hijos siguen conviviendo con su padre Cruz Martínez:

“Sí, ellos se hablan, claro, es su papá. Pero, mis hijos están en casa. Tienen a su abuelita enferma. Entonces sí tienen que ir con su abuelita. Tienen que apoyarla. La ven, le hablan. Se fue su abuelo y se queda el alma lastimada. Entonces si yo no me cuido, yo no me quiero, yo no me protejo, pues cómo lo hago por ellos”, declaró Villarreal.

No obstante, la intérprete de ‘Celosa’ aseguró que desconoce cómo es la dinámica entre sus hijos y Cruz Martínez.

Alicia Villarreal sigue firme en su pleito legal contra Cruz Martínez

Alicia Villarreal se mantiene segura en su pleito con Cruz Martínez, pues además del bienestar de sus hijos y de su familia, su prioridad es su dignidad propia.

“Que lo perdone Dios porque yo no, no tengo ni las dimensiones de un dios. Pero sí estoy en esta vida que me regaló Dios y la voy a cuidar, porque tengo una familia, porque yo me quiero”, declaró condundente ‘la Jefa’.

El proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez continúa. A finales de abril se encontraron cara a cara en los tribunales, pero la audiencia se pospuso derivado del cambio de defensa por parte del productor de los ‘Kumbia kings’, con Camille Vázquez como su abogada. Sin embargo, Alicia continúa firme y no se siente intimidada por Martínez.