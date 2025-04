Alicia Villarreal y Cruz Martínez se ven en tribunales: él sorprende con nueva abogada; ella pide justicia

Han pasado dos meses desde que Alicia Villarreal denunció legalmente a su aún esposo, Cruz Martínez, por haberla violentado durante una fuerte discusión. Desde los hechos, la cantante ha dicho en diversas ocasiones que lo único que busca es justicia: mientras que el productor musical, en las pocas declaraciones que ha dado sobre el tema, sostiene que es inocente.

Hace apenas unas horas, las celebridades se reencontraron en el Palacio de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Al salir de las instalaciones, ambos dieron algunos detalles de lo que procede en esta batalla legal.

¿Cuándo será la próxima audiencia entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

De acuerdo con información del programa ‘Ventaneando’, se planeaba una audiencia para hoy. No obstante, se tuvo que posponer debido a que Cruz Martínez incorporó a una nueva abogada de última hora. Por ello, el equipo legal habría solicitado tiempo adicional para revisar el expediente.

La nueva representante legal de Martínez es Camille Vasquez, abogada estadounidense, defensora que ayudó a Johnny Depp a ganar el caso contra su expareja, Amber Heard. Afirman algunos medios que Vasquez no tiene cédula profesional en México. De ser el caso, ella no estaría autorizada para litigar en el país y su participación en la defensa de Martínez no podría ser activa.

A su salida de los juzgados, Cruz le cedió la palabra a Vasquez, quien simplemente se limitó a decir que su cliente era inocente y que no podía hablar mucho del asunto por “respeto”.

“Por años, el señor Martínez ha permanecido en silencio. Él ha sido un protector de su familia, incluida su esposa. Ha permanecido en silencio por el amor a sus hijos. El día de hoy, el señor Martínez está tomando una decisión por sus hijos y por su legado”, dijo durante un breve encuentro con la prensa.

Aunque no mencionó cuándo será la próxima audiencia, la abogada dejó ver que podría realizarse el próximo mes.

Camille Vasquez, abogada del equipo de la defensa legal de Cruz Martínez “Desafortunadamente, su esposa está obligándolo a decir la verdad sobre su relación y su familia. El señor Martínez es inocente, y buscaremos ir a la corte el próximo mes de mayo”

¿Qué dijo Cruz Martínez sobre la demanda de Alicia Villarreal?

Sin detenerse a hablar con la prensa, Cruz simplemente se dijo tranquilo y confiado de que, en su momento, “la verdad saldrá a la luz”.

“Bien, tranquilo. (Han sido meses) de pensar mucho. Yo creo que nosotros tranquilos. Yo creo que, como en historia de película, siempre triunfa la verdad”, manifestó para después irse del lugar con su abogada.

¿Qué dijo Alicia Villarreal tras su audiencia con Cruz Martínez?

Por su parte, Alicia Villarreal sostuvo que su único objetivo al demandar a Cruz Martínez es obtener justicia por todo el maltrato que ha vivido.

Alicia Villarreal “Nada más les puedo decir que la audiencia se pasó para otro día. Yo nada más vengo a pedir justicia. Yo estoy aquí para pedir justicia. Nada que ver, a mis hijos no los deben ni de mencionar”

En tanto que la abogada de Alicia se mostró muy sorprendida por el cambio de abogado de Cruz y aseguró que, probablemente, esto forme parte de una estrategia para “retrasar” el proceso.

“Veníamos a una audiencia, que es la audiencia inicial. Lo que sucedió es que el señor Cruz tenía una abogada antes. Desde el mes de febrero, tenía otra abogada y ayer decide cambiar. Los abogados le dicen al juez: ‘Yo acabo de tomar el asunto, por lo tanto, no puedo defender al señor’. Es un plan de estrategia, pero jurídicamente se puede hacer”, puntualizó.

Para finalizar, aclaró que este proceso y la demanda de divorcio son dos asuntos distintos: “Nosotros seguimos en lo mismo, esperando justicia. El proceso de divorcio se va a empezar a llevar”, concluyó.

