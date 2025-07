Nicola Porcella respalda a su amiga Wendy Guevara después del asalto; ¿culpa a Marlon Colmenarez?

El reciente asalto que sufrieron Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa Labios 4k el pasado jueves 3 de julio, generó gran revuelo en redes sociales. Las tres influencers se dirigían a León, Guanajuato, cuando fueron interceptadas por delincuentes.

La noticia se viralizó rápidamente debido a la popularidad de las involucradas y al contexto legal que actualmente atraviesa Wendy Guevara con su expareja, el bailarín venezolano Marlon Colmenarez.

El actor y presentador peruano Nicola Porcella, rompió el silencio tras el asalto que sufrió su amiga Wendy Guevara, y los rumores que apuntan al venezolano Marlon Colmenarez como posible autor intelectual del ataque.

Marlon podría convertirse en padre / Instagram y Twitter

¿Dónde asaltaron a Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa “Labios 4k”?

El violento suceso ocurrió el pasado jueves 3 de julio, cuando Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa “Labios 4K”, quien recientemente anunció la muerte de Bella Galilea; fueron asaltadas mientras se trasladaban en auto rumbo a León, Guanajuato.

Wendy realizó una transmisión en vivo aclarando que, si bien fue víctima de un asalto junto a Paolita y Vanessa, no les quitaron dinero, como dijo Gustavo Adolfo Infante, quien señalaba un atraco donde les habrían robado miles de pesos desde sus cuentas bancarias. Los asaltantes, señaló Guevara, fueron “personas normales” en moto. Aunque no aclaró si fueron víctimas de violencia, indicó que solo les quitaron sus celulares.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, alimentando la polémica debido a la disputa legal vigente entre Wendy y Marlon Colmenarez, con quien mantuvo una cercana relación en el pasado.

Wendy Guevara, Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K / Redes sociales

Nicola Porcella habla del asalto a su amiga Wendy Guevara; ¿Marlon Colmenarez culpable?

Durante un encuentro con reporteros de espectáculos, Nicola fue cuestionado sobre el incidente y los señalamientos en redes sociales que acusan a Colmenarez de haber planeado el ataque. El actor respondió:

“Sí, claro que hablé con ella. La llamé al día siguiente, yo no tenía celular, le escribí a su mamá. Wendy tiene mi respaldo y lo va a tener siempre”. Nicola Porcella

Nicola evitó alimentar la especulación sobre la participación de Marlon en el hecho delictivo, argumentando que no le corresponde emitir juicio alguno sobre un tema tan delicado: “No voy a estar opinando de algo que a mí no me compete. A ver, espero que tenga el poder de… está bien difícil, ¿no? Siempre voy a velar por mi amiga”.

Firme y directo, Nicola ofreció su respaldo total a la influencer mexicana, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México.

Por ahora, Wendy Guevara no ha emitido declaraciones sobre los rumores ni ha confirmado si procederá legalmente contra los agresores. En tanto, Nicola Porcella cierra filas en torno a su amiga, enviándole un mensaje de apoyo sólido y evitando profundizar en teorías sin fundamentos comprobables.

Nicola Porcella y Wendy Guevara discuten en LCDLFM / Facebook: Wendy Guevara y Nicola Porcella

¿Marlon Colmenarez culpable del asalto a Wendy Guevara y Paola Suárez?

Durante un encuentro con la prensa, Marlon Colmenarez aseveró que no tenía nada que ver con el asalto que sufrió Wendy Guevara. Sin embargo, más allá de celebrarlo, atribuyó el hecho al “karma”, pues asegura le está llegando a Wendy por presuntamente difamarlo.

De igual forma, Colmenarez reiteró ser inocente de todas las acusaciones, afirmando que él tiene pruebas a su favor para poder demostrar que todo forma parte de una “venganza” orquestada por Guevara al no haber aceptado ir más allá de una amistad con ella.

Por último, Marlon añadió que aún no ha sido notificado de una posible demanda por parte de Wendy Guevara. No obstante, dejó ver la opción de tomar acciones legales contra la influencer al finalizar toda la polémica.

