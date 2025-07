Nicola Porcella dice ser víctima de amenazas e intento de difamación por una mujer: “Ya hablé con los abogados”

Nicola Porcella, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, reveló estar viviendo una situación complicada. Y es que recientemente confesó que una mujer, presuntamente, lo ha estado amenazando con poner una denuncia falsa en su contra.

En entrevista para el programa ‘Hoy’, el peruano dio detalles sobre esta situación y admitió estar temeroso de que esta persona sí cumpla su “amenaza”, señalando que “una declaración falsa puede destruir una carrera”.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Cómo están amenazando a Nicola Porcella?

Nicola Porcella mencionó que, desde hace algún tiempo, una mujer lo ha contactado para decirle que iniciará un proceso legal en su contra por supuesto acoso.

Nicola Porcella “Me amenazaron con varias cosas. Gracias a Dios, yo tengo las pruebas de todo, siempre”

Sin decir qué era lo que quería esta persona a cambio de no denunciarlo, señaló que ya se había asesorado legalmente y sus abogados le comentaron que no se preocupara, pues tenía todos los elementos para “meterla presa”, si es que así lo deseaba.

“Le conté a mis jefes, les dije: ‘Oye, me están amenazando con cosas que no”, y, gracias a Dios, me dijeron: ‘Nicola, tranquilo’, yo mostré todo lo que tenía y me dijo: ‘Si te quieren amenazar, tú tranquilo. La metes presa’”, narró.

Nicola Porcella resaltó que, pese a todo, está tranquilo de contar con pruebas a su favor, en caso de que este asunto llegue al plano legal: “Revisé, guardé, ya hablé con los abogados. Esta vez no voy a tener pena de demandar”, indicó.

Nicola Porcella pide un alto a las denuncias falsas

Durante la conversación, Nicola Porcela reflexionó sobre la importancia de frenar las denuncias falsas en contra de los hombres, resaltando que “no todos los hombres son malos ni todas las mujeres buenas”.

“También me pongo del lado de la mujer. Sí es cierto que vivimos en una sociedad donde la mujer es mucho más vulnerable que el hombre, pero tampoco se pueden aprovechar. No todos los hombres somos malos, ni todas las mujeres son buenas. El tema es que ahora te tienes que blindar”, puntualizó.

Recordemos que esta no es la primera vez que Nicola se ve involucrado en una denuncia por agresión, por lo que ahora el actor dice estar prevenido ante este tipo de señalamientos.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Qué problemas legales ha tenido Nicola Porcella?

En 2015, la expareja de Nicola Porcella inició un proceso legal en su contra por maltrato físico y psicologico. El caso fue archivado poco después por falta de pruebas. En aquel entonces, Nicola solo admitió haber ejercido “maltrato verbal” y se disculpó.

En 2022, vecinos del edificio donde vivía en Lima lo acusaron de organizar fiestas masivas en la madrugada. Tampoco hubo repercusión legal y el peruano aseguró que las “fiestas seguirían y más grandes”.

A inicios de este 2025, el canal Kadri paparazzi dio a conocer el testimonio de una mujer de CDMX que, presuntamente, habría sufrido “violencia emocional y amenazas” por parte de Porcella. El caso no llegó a más, pero, según la denunciante, tuvo que mudarse de ciudad y recibir atención psicológica.

