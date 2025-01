Conductor de Hoy responde a acusaciones de violencia e intimidación, tras supuesta denuncia en su contra

El conductor del programa ‘Hoy’, Nicola Porcella rechazó las acusaciones de agresión contra una mujer que recientemente salieron a la luz.

En respuesta a la controversia que ha circulado en los medios, el peruano aseguró que no hablará más sobre el tema, ya que no quiere darle relevancia a las noticias falsas que podrían afecar su imagen, pero indicó que esto sería “totalmente falso”.

La controversia que ha rodeado a Nicola Porcella

El escándalo surgió a partir de un video publicado en el canal de YouTube ‘Kadri Paparazzi’, en el que se afirmaba que una mujer supuestamente había sido agredida por el exintegrante de ‘La casa de los famosos México’. Según los detalles compartidos en el video, la mujer, cuya identidad aún es anónima, habría decidido irse de México por temor a posibles represalias del peruano. Además, se mencionaba que la mujer estaría recolectando pruebas para demandarlo ante las autoridades y no hacer de su caso algo mediático, así como que presuntamente Nicola le habría rogado a la mujer que no lo hiciera y a cambio le conseguiría un papel en una telenovela de Juan Osorio.

Nicola Porcella está envuelto en un escándalo y supuestas acusaciones de una mujer / Redes sociales

Poco después de que la noticia se difundiera, el video ya fue eliminado por el mismo canal de ‘Kadri Paparazzi’. Sin embargo, esto fue demasiado tarde y la noticia ya estaba en todos lados, por lo que Nicola Porcella ya sabía del contenido antes de que fuera borrado, y tuvo la confianza de replicar a estas acusaciones por única ocasión para no seguirle dando foco.

“Me lo mandaron y lo voy a dejar en claro, no volveré a tocar ese tema. Es mentira y para generar esa noticia se necesitan dos; yo estoy enfocado en mi trabajo, no hago daño a nadie, no pienso hacer daño a nadie y vivo muy tranquilo. No responderé lo que es mentira porque es totalmente falso”, declaró.

Nicola también enfatizó que prefiere no dar más importancia a lo que considera noticias falsas, ya que cree que hablar de ellas solo contribuye a amplificar rumores infundados. Además, destacó que, después de la polémica que vivió en Perú, ha aprendido a llevar una vida más ordenada y cuidadosa, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan.

Nicola Porcella: Acusaciones previas en su contra ¿el pasado lo persigue?

Cabe destacar que este no sería el primer enfrentamiento de Nicola Porcella con acusaciones por parte de mujeres. Recordemos que en el pasado, el actor y conductor ha enfrentado denuncias por supuesto maltrato emocional y tensiones constantes en sus relaciones.

Sin embargo, Nicola dijo que está enfocado en su carrera ahora que ha logrado tener éxito luego del reality en el que participó y ganó fama y trabajo con un papel en ‘Aventurera’, la conducción de un programa en ‘Unicable’ y el más grande de todos, ser un conductor fijo en el matutino ‘Hoy’.

El peruano se mostró con la conciencia tranquila ante estas supuestas nuevas acusaciones y aseguró que su prioridad es vivir en paz y seguir adelante con su vida y su trabajo sin dejarse afectar por los rumores.

