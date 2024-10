Anuncian nuevo conductor en el programa Hoy

Este martes 8 de octubre, Nicola Porcella fue oficialmente anunciado como nuevo conductor principal de ‘Hoy’. El peruano, quien había sido invitado como conductor temporal mientras Arath de la Torre participaba en ‘La casa de los famosos México’, se quedará en el programa, a pesar de que el regreso de Arath se dio este lunes.

El exintegrante de la primera temporada de LCDLFMX fue protagonista de rumores en medio de la participación de Arath en la segunda temporada del reality, debido a que hubo quienes lo criticaron por supuestamente quererle quitar su lugar en el matutino y “aprovecharse” de su ausencia para tratar de quedarse como conductor.

Todo fue influenciado por Adrián Marcelo y Mariana Echeverría, quienes insinuaron que Andrea Rodríguez, productora del programa, estaba utilizando su influencia para hacerle un espacio a Nicola en el matutino.

Nicola empezó a participar en Hoy en algunas dinámicas por su popularidad en LCDLFMX / YouTube: Hoy

A pesar de las especulaciones, Porcella siempre manifestó su deseo de quedarse en el programa, aunque no para quitarle el lugar a Arath de la Torre. La productora Andrea Rodríguez, por su parte, había comentado en entrevistas que no tenía planes de aumentar la cantidad de conductores en el programa. Sin embargo, el día de hoy, se confirmó la incorporación oficial de Nicola.

Nicola Porcella es el nuevo conductor de Hoy

El momento más esperado llegó este martes, cuando Arath de la Torre, quien regresó al programa tras su salida del reality y fue él quien le dio la noticia a Nicola.

“Quiero agradecer profundamente al señor Nicola Porcella por haberme cubierto mientras estuve en el manicomio encerrado”, bromeó, refiriéndose a su tiempo en el reality. “De verdad, fue un honor que te hayas quedado en mi lugar, pero hoy te traigo una noticia muy especial de parte de toda la producción de ‘Hoy’: desde ahora, Nicola forma parte oficialmente de la familia”, anunció Arath, entre aplausos de sus compañeros, quienes también dieron la bienvenida a Porcella.

Visiblemente emocionado, Nicola agradeció el apoyo de la producción y de sus compañeros. “Es muy bonito, porque cuando llegué a México me decían ‘estás al costado de todos esos conductores’, y ahora trabajar con ustedes para mí es un sueño cumplido para mí y mi familia”, expresó.

La noticia fue recibida con bromas y risas por parte de los conductores del programa. Arath de la Torre, Tania Rincón y Paul Stanley comentaron, entre risas, que no sabían si seguirían siendo parte del programa ahora que Nicola Porcella se unía al equipo. "¿Puedo sentarme?”, preguntó Arath, bromeando sobre su permanencia en el matutino. Paul añadió: “Creo que no te pasaron el memo, ya entró Nicola”, mientras que Tania comentó, entre risas: “Ay no, cállense, yo también me sentí vulnerable”.

Así fue su presentación oficial / YouTube: Hoy

Arath, con su característico humor, respondió: “Pero es que yo también me quedo”, mientras que Paul siguió con la broma: “No, es que yo creo que va a entrar Mario en tu lugar”. A pesar de las bromas, todos se mostraron felices por la llegada de Nicola al equipo, y Arath concluyó que se sentía muy contento de regresar al matutino, donde podría seguir haciendo sus chistes, aunque solo una persona se ríe de ellos.

De esta manera, el matutino se renueva y se fortalece para seguir atrayendo al público y mantener y aumentar su rating. Nicola, por su parte, sigue recibiendo la oportunidad de consolidarse en la televisión mexicana, después de haber llegado al país con el programa ‘Guerreros’ y haber demostrado su capacidad de adaptación y carisma en la pantalla.