Claudio Yarto molesto con Arath de la Torre por “desinformar” de algo que puede “salvar vidas”

Hace 3 semanas, en La casa de los famosos, Karime Pindter platicó con Arath de la Torre sobre el pellet de naltrexona para dejar de beber alcohol. Dijo que se lo recomendó Claudio Yarto. Arath aseguró que esto no servía. Le preguntamos al cantante de Caló su opinión ya que a él le han puesto dos.

“Está mal entendido por personas como Arath, que no la han probado. El gobierno de Estados Unidos aplica naltrexona para salvar vidas a personas intoxicadas, levantándolos de una sobredosis en menos de un minuto”.

“Si tan sólo uno se pudiera curar en la tribuna de AA, los adictos lo harían. Si en este momento Arath sacó el tema, lejos de que afecte a las personas o quitarles la esperanza, se retoma el tema del pellet para salvar vidas”.

Claudio Yarto ha tenido dos implantes / Redes sociales

“Arath se mete en una montaña rusa que al final es para abajo. La gente entiende si le explicas, pero hay gente que no sabe hacerlo y crea confusión. ¿Cómo puede él decir si funciona o no? Esta sustancia es para el alcohol y las adicciones, no para la depresión”.

“Arath dice ser depresivo. Debe tomar algún antidepresivo o ansiolítico. Pero al final es droga y adictiva. He visto gente que le quitas 3 días este medicamento y se revuelcan”.

¿Le recomendarías a Arath ponerse el pellet? “Le puedo platicar mi experiencia. La ayuda es para quien la pide. Si no quiere intentar, lleva muchos años y sigue luchando con demonios, no está bien”, finalizó.

Gustavo Adolfo Infante habla de su experiencia con el pellet para dejar de beber

“No sé si Arath se puso este pellet. Cada uno mata las pulgas a su estilo. Lo importante es el resultado. Me han colocado 3 pellets y hasta hoy no he bebido. Para muchos, esto ha resultado positivo. He escuchado que Arath tiene muchos años sin beber y es padrino AA. Lo felicito, pero no puede desacreditar un sistema que ayuda a muchas personas”.

El doctor Omar Villarreal, especialista en adicciones que implanta pellets en su consultorio de Torreón señaló:

“Arath es libre de opinar sobre la autoayuda que le ha funcionado, pero no de algo que no ha probado. Que lo haga cuando tenga pruebas o sustentos médicos. En el programa Hoy, Arath me dijo que no estaba convencido de lo que yo hacía. Le ofrezco regalado el pellet. Me gustaría que vea resultados”.

Arath de la Torre es alcohólico rehabilitado / Unicable

¿Qué dijeron Karime y Arath sobre el pellet para dejar el alcohol en LCDLFMX?

Karime: “Claudio Yarto me recomendó un chip que te da asco el alcohol durante tres meses”.

Arath: “Nosotros, que vamos todos los días a rompernos la madr3 ahí a contar las cosas (refiriéndose a AA), ahora resulta que inventaron un chip para no beber. Respeto mucho a Claudio, pero cada loco con su tema”.

Karime: “Qué pend... más grande”.

Arath: “Sí me las puedo tomar, pero se me acaba el chip y a la ver...”.

Karime: “Entonces es una sacadera de dinero”.

Karime y Arath hablaron del polémico método para dejar de beber / Redes sociales

¿Qué es un pellet de naltrexona?

El implante de naltrexona es una forma de tratamiento farmacológico para la dependencia de opiáceos y alcohol. Se aplica en pacientes desintoxicados de estas sustancias y se menciona que no causa dependencia. Según un artículo publicado en el portal National Institute on Drug Abuse del gobierno de Estados Unidos, actúa disminuyendo la ansiedad por el alcohol y bloquea los efectos de los opiáceos. Al tener el implante dentro del organismo, cuando la persona consume alcohol, el pellet provoca una reacción. Los síntomas pueden ir desde náuseas y vómitos, hasta dificultades respiratorias y palpitaciones,

La línea de la vida del gobierno de México es 800 911 2000 para recibir ayuda en temas de adicciones y salud mental.

Cualquier medicamento, sin importar su naturaleza, debe ser consultado con un médico antes de ser tomado.

