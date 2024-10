¿El papá de Gala Montes reprueba la ‘relación’ de su hija con Karime Pindter?

Karime Pindter y Gala Montes, finalistas de ‘La casa de los famosos México’, han demostrado que están más juntas que nunca. Incluso, la actriz reveló en una entrevista que siente atracción con la exshore y considera tener una relación amorosa con ella.

Sin embargo, Karime bajó las esperanzas de un romance cuando ‘friendzoneó’ a su excompañera del cuarto ‘Mar’.

“Qué hot nos vemos en el shippeo y me dicen que hay un shippeo, y yo dije: ¿Cuándo, con quién?, ¿en qué momento? La adoro como amiga, hay química si hay química, pero no andamos con expectativa. Si nos vamos a ir el fin de año a una boda, eso sí es real”, dijo Karime en entrevista para ‘Vaya, vaya, TV’.

Pese a las declaraciones de Karime, este fin de semana, ambas personalidades presumieron en sus redes sociales que salieron de antro y protagonizaron momentos románticos. Además, la hermana de Gala publicó que ellas están más juntas que nunca.

¿Qué dijo el papá de Gala Montes sobre la relación de su hija con Karime Pindter?

El ‘Garime’ ha llegado más lejos de lo que sus fans lo pensaban. En esta ocasión, el papá de Gala Montes, Juan Fernández, dio su opinión con respecto a la relación de la actriz con ‘la Matrioshka’.

‘La Beba’, hermana de Gala, compartió en redes sociales la reacción de su papá cuando es cuestionado sobre el ‘Garime’. ¡Sorprendió a todos con su respuesta!

Pese a que Montes puntualizó que apenas retomó su relación con su padre luego de que la “abandonó", parece ser que él está muy contento con el desempeño de la actriz en ‘La casa de los famosos México’. Incluso, destacó que le encantaría tener de nuera a Karime.

“Yo encantado de tener una nuera como Karime. Te amo, Karime. Te mando mil besos. Ahora que te vea te voy a dar muchísimos besos. Te quiero, mi amor”. Juan Fernández

Rápidamente, ‘la Beba’ festejó las palabras de su papá y reiteró que está muy contenta por el shippeo de su hermana con Karime Pindter.

¿Quién es el papá de Gala Montes?

Por Gala Montes se sabe que el nombre de su padre es Juan Fernández. Sin embargo, se desconoce a lo que se dedique, pues es una persona ajena al mundo del espectáculo.

Lo que sí es público, es que Juan habría abandonado a Gala Montes y su hermana cuando aún eran pequeñas, esto tras divorciarse de su madre.

Gala Montes / FB: Gala Montes

Montes declaró para una entrevista con Matilde Obregón, hace varios meses, que su padre sí intentó contactarla, pero ella se negaba a verlo, pues seguía con resentimiento por su abandono, lo que la llevó a tomar terapia.

“Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa... Es un tema que todavía me duele. Obviamente, uno tiene ciertos patrones, ciertas conductas negativas y están en tu inconsciente todo el tiempo, pero es algo que he sabido trabajar muy bien”, dijo Gala.

Al momento, se desconoce cómo es la relación de Gala con su padre tras salir de ‘La casa de los famosos México’.

Así lo dijo Juan Fernández, papá de Gala Montes: