Aaron Mercury y Elaine Haro desatan rumores en La casa de los famosos México tras ¡intenso coqueteo! VIDEO

Durante la noche del 11 de agosto en La casa de los famosos México 2025, después de la prueba por el liderato, Elaine Haro lanzó una pregunta inesperada que dio pie a una serie de comentarios con tono coqueto. Aaron Mercury, lejos de esquivar el momento, soltó una declaración que rápidamente detonó reacciones y teorías entre los seguidores del reality. El contexto fue la tercera competencia por la suite del líder, espacio privado al que solo el ganador y su invitado pueden acceder por una semana. Aunque ninguno de los dos terminó ganando la prueba, su conversación dejó abierta la especulación sobre la relación que han construido en el programa y si podría convertirse en una estrategia o en algo más personal.

Te puede interesar: ¿Elaine Haro da la espalda a Ninel Conde para convivir con el cuarto Noche en La casa de los famosos México?

Aaron Mercury y Elaine Haro podrían ser pareja en La casa de los famosos México 2025 / Especial

¿Qué le dijo Aaron Mercury a Elaine Haro tras la prueba del líder de La casa de los famosos México 2025?

El momento se dio minutos después de que Aldo de Nigris ganara la competencia y eligiera a Abelito como su acompañante. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Elaine Haro sorprendió a Aaron Mercury preguntándole: “¿Te imaginas co...r aquí?”. Ante la risa nerviosa del influencer, ella aclaró: “No, o sea, cualquier persona” .

Aaron, sin perder la sonrisa, replicó: “Yo creo que si hubiera ganado te hubiera subido”, frase que de inmediato fue interpretada por los fans como una indirecta cargada de interés. Elaine reaccionó entre risas diciendo “ay, cállate”, pero él insistió con otra broma: “Somos la unión entre los dos cuartos” .

La charla subió de tono cuando ella comentó: “Queremos hacer la paz y por eso vamos a tener un hijo que sea noche y día”. Aaron respondió: “Aquí nace el bebé al mes, pero yo creo que hubiera estado coqueto” .

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Ninel Conde acusa al ‘team Noche’ de manipular al público para difamarla

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la interacción de Elaine Haro y Aarón Mercury?

En plataformas como X y TikTok, el momento fue tema de debate. Algunos usuarios señalaron que Aaron Mercury podría no tener un interés real en Elaine Haro, interpretando su actitud como parte de la dinámica del juego. Otros, por el contrario, consideran que la química entre ambos es evidente y que, de haber ganado el liderato, la historia podría haber sido distinta.

El video de la conversación entre Aarón Mercury y Elaine Haro generaron millones de reproducciones en cuestión de horas, con comentarios que iban desde el apoyo al “shippeo” hasta advertencias sobre posibles estrategias para ganar popularidad dentro de la competencia.

Te puede interesar: ¿Esposa de Alexis Ayala se burla de Ninel Conde tras salvación del actor en La casa de los famosos México?

Elaine Haro confesó una atracción por Aarón Mercury / Captura de pantalla

¿Quién ganó la prueba del líder de la semana en La casa de los famosos México 2025?

La tercera competencia de la temporada puso a prueba a Mariana Botas, Priscila Valverde, Shiky y Aldo de Nigris. Después de una serie de retos físicos y de resistencia, Aldo logró quedarse con el título de líder de la semana.

Como parte de la tradición del reality, el ganador debe elegir a un compañero para compartir la suite. Aldo optó por Abelito, decisión que dejó fuera a Aaron Mercury y Elaine Haro de cualquier posibilidad de pasar la semana en el espacio privado.

El viernes, Elaine le quitó a Aldo el beneficio de salvar a alguien y decidió salvar a Mariana Botas de la nominación.

Te puede interesar: Ninel Conde rompe en llanto en La casa de los famosos México, ¿porque se la acabó Alexis Ayala?