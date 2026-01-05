Odalys Ramírez, tras boda con Pato Borghetti, conducirá ‘La casa de los famosos’ ¿sustituye a Galilea Montijo?

El año 2026 comienza lleno de sorpresas. Y es que hace algunas horas se confirmó que Pato Borghetti y Odalys Ramírez se casaron en “secreto”, tras 15 años de relación y dos hijos en común. En medio de las celebraciones, comenzaron las especulaciones sobre su futuro laboral.

Y es que recordemos que semanas antes de la ceremonia, Pato Borghetti y su esposa, Odalys Ramírez, renunciaron a sus programas ‘Venga la alegría’ y ‘Cuéntamelo Ya!’ respectivamente, por lo que mucho se ha dicho sobre lo que pasará con ellos de ahora en adelante.

En el caso de la conductora, se ha dicho que, presuntamente, estará como presentadora en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’, ¿sustituye a Galilea Montijo?

Odalys Ramírez / Redes sociales

Checa: Odalys Ramírez y Pato Borghetti, tras salir de VLA y Cuéntamelo ya!, tomarían drástica decisión en su relación

¿Cómo fue la boda entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

A través de una revista de circulación nacional, se difundieron imágenes de la boda entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez. Los conductores se casaron en una de las playas de Cancún, Quintana Roo, dentro de un lujoso hotel.

Lejos de lo que se pudiera pensar, los famosos optaron por un festejo muy íntimo que solo contó con 12 invitados; todos parte de su círculo más cercano. Por supuesto, también asistieron sus hijos y el primogénito de Borghetti, producto de la relación del también actor con Grettel Vadéz.

Según declaraciones de la pareja, el evento, aunque sencillo para muchos, estuvo lleno de emoción y amor, ya que estuvieron rodeados de sus seres queridos.

Aunque la noticia fue sorpresiva, no fue algo completamente nuevo. Y es que la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’, sostuvo en diciembre del año pasado que las celebridades tenían que casarse debido a un trámite importante.

“Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti”, reportó. También mencionó que ambos tenían ofertas de trabajo en Estados Unidos, incluyendo un reality.

Te recomendamos: Odalys Ramírez pide ayuda urgente a sus fans tras su salida de Cuéntamelo ya!: ¿Qué la hizo enojar?

¿Odalys Ramírez será la nueva conductora de ‘La casa de los famosos México’?

En medio de todo esto, la cuenta de X de ‘La tía Sandra’ reportó, entre otras cosas, que Odalys Ramírez estará presuntamente como conductora en ‘La casa de los famosos’, pero la versión de Telemundo, la cual está próxima a estrenar su nueva temporada.

También negó que la presentadora y Pato estuvieran contemplados para el reality de parejas ‘¿Apostarías por mí?’ Por si esto fuera poco, informó que, presuntamente, el conductor no habría llegado a un acuerdo económico con TV Azteca.

“ODALYS RAMIREZ y PATRICIO BORGHETTI se casaron descalzos en una boda íntima en el Hotel Sensira Resort, en Cancún, con solo 12 invitados, todos familiares cercanos. Niegan que estarán en el reality "¿Apostarías por Mí?” ... ODALYS sí estará como conductora en #LaCasaDeLosFamosos PATRICIO no llegó a un acuerdo económico con Tv Azteca”, aseguró.

Cabe destacar que Ramírez ya tiene experiencia conduciendo este tipo de realities. En su momento, fue una de las presentadoras de ‘La casa de los famosos México’

Si bien esto último no es información confirmada, ha dado mucho de qué hablar en internet. Muchos usuarios afirman que ahora Odalys será la encargada de “mantener” a Pato, pues, en caso de que el reporte sea real, él estaría desempleado.

Al momento, ninguno de los dos ha confirmado dicha información. Sin embargo, en redes sociales, usuarios esperan que ambos den declaraciones sobre estos rumores.

Odalys Ramírez y Pato Borghetti / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

La historia de amor entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez comenzó oficialmente en 2011. En aquel entonces, el conductor había invitado a salir a Odalys en varias ocasiones. No obstante, ella siempre se negaba. No fue hasta ese año que decidió darle una oportunidad.

Tanto en redes sociales como en diversos eventos, ambos se mostraban muy felices y enamorados. Con el tiempo, anunciaron la llegada de sus dos hijos. Así fue como los famosos, sus hijos y el primogénito de Pato formaron una feliz familia.

Si bien él le propuso matrimonio en 2019, jamás dieron una fecha en específico, por lo que la noticia de su boda fue algo sorpresiva para el público. Son considerados como una de las parejas más estables del medio artístico.

Mira: Odalys Ramírez reacciona a la salida de Pato Borghetti de Vengar la alegría, ¡le dedica este mensaje!