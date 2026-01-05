Pato Borghetti y Odalys Ramírez se casan en secreto tras 15 años juntos, ¡y solo 12 personas fueron testigos!

Después de más de una década de relación, rumores y agendas saturadas, Pato Borghetti y Odalys Ramírez finalmente se dieron el “sí” en una ceremonia tan discreta como emotiva. La pareja, considerada una de las más estables y queridas del medio, decidió mantener el enlace lejos de los reflectores y compartir los detalles solo cuando el momento fue perfecto.

Odalys Ramírez envía mensaje de apoyo a Pato Borghetti tras anunciar su salida del programa Venga la alegría. / Redes sociales

¿Cómo fue la boda íntima de Pato Borghetti y Odalys Ramírez en Cancún?

La boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez se llevó a cabo en las playas de Cancún, Quintana Roo, dentro de un lujoso hotel, pero con una lista de invitados mínima: solo 12 personas, todas parte de su círculo más cercano. La pareja optó por una ceremonia privada, lejos del ruido mediático, priorizando la calma y el significado del momento.

Uno de los instantes más conmovedores ocurrió cuando sus hijos fueron los encargados de entregar los anillos. Este gesto convirtió la ceremonia en un acto profundamente familiar y simbólico, reforzando la imagen de unidad que han proyectado desde hace años.

De acuerdo con la pareja, el momento más emotivo llegó durante la lectura de votos, seguida de un brindis íntimo en familia, sin discursos extensos ni protocolo excesivo. Una boda sencilla, pero cargada de emoción, que reflejó fielmente la esencia de su relación.

¿Ya habían confirmado su boda Pato Borghetti y Odalys Ramírez antes de casarse?

En diciembre de 2025, los rumores sobre una boda cercana entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez crecieron gracias a lo que compartió la influencer de espectáculos Chamonic, quien reveló presuntos planes que conectaban el matrimonio con un trámite de residencia en Estados Unidos. La cita textual que encendió los comentarios fue:

“Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti” Chamonic

Además, se dijo que ambos tendrían propuestas de trabajo en Estados Unidos, incluso con la posibilidad de participar en un reality show.

La boda se realizó en México, aunque no se ha confirmado si fue antes o después de iniciar el año; lo cierto es que este enlace aún podría traer más sorpresas.

Odalys y Pato Borghetti tendrían planes de boda fuera de México. / Redes sociales

¿Cuál es la historia de amor entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

La historia de amor de Odalys Ramírez y Pato Borghetti empezó en 2011 y, aunque hoy se muestran sólidos y cómplices, no fue un camino inmediato. Pato ha contado que Odalys lo rechazó al principio porque no quería salir con alguien del medio. Las primeras dos citas no funcionaron, pero la tercera fue la vencida: ahí nació la química que los llevó a formalizar. De hecho, según el propio Borghetti, fue Odalys quien le pidió que fuera su novio, gesto que marcó el inicio de una relación que con el tiempo se consolidó.

En 2016 nació su primera hija, y tres años después llegó su segundo hijo. Para diciembre de 2019, Pato le propuso matrimonio a Odalys en su cumpleaños, un momento que todo el público celebró, pero la boda se pospuso por la pandemia y por la agenda de ambos. Aun así, el plan permaneció latente y ahora se concreta con esta ceremonia frente al mar que resume lo que son: familia, trabajo y amor, sin prisa y con propósito.

Durante años, Odalys y Pato habían restado importancia al tema y lo mantenían fuera de foco, mientras seguían cosechando éxitos en televisión. Hoy, con el “sí” ya pronunciado, su historia se actualiza con un capítulo nuevo que la audiencia recibe con entusiasmo y curiosidad por lo que vendrá.

¿Por qué salieron de ‘Venga la alegría’ y ‘Cuéntamelo ya!’ y qué sigue para ellos?

Hace unas semanas, la salida de Odalys Ramírez y Pato Borghetti de sus programas sorprendió al público. Odalys se despidió de “¡Cuéntamelo ya!” tras nueve años al frente del proyecto, mientras que Pato anunció su salida de “Venga la alegría”, dejando claro que no se iba de TV Azteca, sino solo del matutino. Ese movimiento encendió las especulaciones: ¿reality de parejas?, ¿cambio de residencia a Miami?, ¿nuevas oportunidades en Estados Unidos?

Entre las versiones, se habló de un formato de convivencia 24/7 con protagonistas del entretenimiento, algo que iría perfecto con su carisma y la complicidad que proyectan. También se mencionó la posibilidad de que Pato presuntamente habria evaluando regresar a Televisa (no tiene contrato de exclusividad), e incluso que pueda sumarse a un reality junto a Odalys. En cualquier escenario, el matrimonio y la visibilidad que les acompaña tras la boda solo aumentan el interés por lo que anunciarán.