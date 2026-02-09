Conductor de Hoy, tras ser orillado a salir del clóset, presenta a su novio y ¡ya hasta quieren adoptar!

Uno de los grandes anhelos en la vida para Fer Sagreeb es ser papá, y aunque ya había desistido de la idea, ahora que está felizmente enamorado de su novio, Francisco Rivas, con quien lleva un año, nuevamente vuelve esa ilusión a su vida y ya está pensando en la opción de la adopción. “Ya me había dado por vencido, pero ahorita que estoy tan enamorado e ilusionado me encantaría poder dejarle algo bonito al mundo, y qué mejor que un hijo o hija de bien”.

¿De qué manera buscan Fer Sagreeb y su pareja convertirse en padres?

Fer Sagreeb tiene en mente que Ricky Martin fue padre mediante gestación subrogada. “Eso lo he pensado mucho. Antes decía: ‘Me gustaría que fuera un hijo totalmente mío de sangre’, pero de pronto pienso que hay tantos niños y niñas que necesitan un hogar, y qué mejor forma de dejar al mundo un hombre o una mujer con valores”.

La adopción es lo ideal para lo que piensa. “Se me abrió ese panorama nuevamente. Sí lo hemos platicado, y lo que le interesa a Francisco también, por su trabajo, es formar a gente de bien, niños o niñas que dejen algo bonito dentro del país, valientes y respetuosos con los demás”.

¿Cómo va la relación entre Fer Sagreeb y Francisco Rivas?

Fer Sagreeb y Francisco llevan un año de relación más que consolidada: “Me voy a poner romántico... Le dije: ‘Si todo lo que ha pasado da como resultado conocerte, lo pasaría una y mil veces más’. Y vamos a ver qué pasa más adelante”.

Aunque Francisco es 14 años mayor, ni lo ha sentido: “Es increíble y siempre lo digo: ‘Tiene 14 años más, ya sabe cómo, todavía puede y lo hace muy bien (ríe)’. Está padrísimo, las canas son lo de hoy y tampoco estoy tan chiquito, voy a cumplir 39 años y no soy tan colágeno, soy como un tecito de manzanilla (ríe)”.

Francisco lo conquista al ser todo un caballero y un hombre de bien. “Si quieres alguien transparente y recto, es Francisco. No por nada lleva tantos años dirigiendo esta ONC, que es el Observatorio Nacional Ciudadano, que se dedica justamente a verificar que todos los organismos de ley hagan bien su chamba y no con corrupción”.

Aún no viven juntos, pero casi siempre están juntos. “Cuando él sale de viaje, que es muy seguido, yo me quedo en su casa cuidando a los perros, que amo con todo mi corazón, y ya tengo responsabilidades dentro de su vida y él en la mía”.

¿Fer Sagreeb y Francisco Rivas planean casarse próximamente?

Todavía no sabe si le gustaría casarse: “No sé, más le vale (ríe), pero sea como sea, estamos construyendo algo bien padre, de verdad, con bases, y en nuestras familias también. No he pensado (cómo sería la boda de sus sueños), pero mientras sea con él, como sea (ríe)”.

Lo que lo ha conquistado de su novio es que es un hombre seguro de sí mismo, entiende su trabajo y no es celoso: “Si no fuera como es, que no es celoso, es un hombre responsable y seguro de sí mismo, no podría andar con él, porque de pronto, ya sabes, subo mis videos en shortcito y casi encuerado haciendo ejercicio, y es tan seguro que me dice: ‘Es tu trabajo. Todo se puede platicar, estás conmigo por algo y eso es lo que vale’”.

Fer es afortunado en el amor y en el trabajo. Además de sus proyectos, lo veremos como actor en la serie Un paso hacia a ti, por canal 5: “Es mi pinino para entrar (de lleno) al mundo de la actuación. Está increíble, mi personaje se llama ‘Braulio’, es un fisioterapeuta y tiene un juego muy divertido con la protagonista”.

¿Quién es Fer Sagreeb y en qué programas ha participado?

Fer Sagreeb es originario de Guerrero. Inició su carrera como modelo

Lo hemos visto como conductor en programas como New generation mix , Aquí te levantas , Ponte fit , Televisa deportes y Guerreros 2021 .

, , , y . Como actor trabajó en las telenovelas: Mi corazón es tuyo (2014) y Amor de barrio (2015).

(2014) y (2015). Fue participante de los realities: Reto 4 elementos (2018) y Hotel Vip (2023).

(2018) y (2023). Actualmente lo vemos en el matutino Hoy, en la sección de deportes.

