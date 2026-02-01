Leonardo García y Flaminia Villagrán revelan cuándo será su boda ¡Ya hay fecha confirmada!

Leonardo García compartió un detalle que hasta ahora había mantenido en reserva: el momento en el que planea llegar al altar con la doctora Flaminia Villagrán. El actor habló sobre esta nueva etapa, dando a conocer cuándo está prevista la boda y confirmando que la relación avanza de manera firme.

¡Confirmado! Leonardo García y Flaminia Villagrán ya tienen fecha para su boda. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es la boda de Leonardo García y Flaminia Villagrán?

Leonardo García y la doctora Flaminia Villagrán hablaron sobre los planes de su boda y el momento en el que se llevará a cabo. Aunque el actor confirmó que ya existe un compromiso formal entre ambos, la también cantante precisó que el enlace aún no se ha realizado. “No, la boda todavía no”, señaló ella, dejando en claro que el proceso sigue en marcha y que todavía se encuentran afinando detalles antes de llegar al altar.

Por su parte, Leonardo García explicó que la ceremonia está pensada para realizarse este año y compartió cómo se organizará entre México y Guatemala. “Ya estamos comprometidos. Yo soy de Acapulco (Guerrero) prácticamente, mi tía Susana Palazuelos seguramente va a arreglar toda la situación allá, pero también vamos a hacer otra en Guatemala, este año en noviembre”, expresó el actor durante un encuentro con medios, detallando que la celebración se dividirá para poder reunir a familiares y amigos de ambos lados.

El actor también reveló los lugares que contemplan para las ceremonias. “Va a ser en una casa de unos amigos que nos la prestaron en Acapulco y en Guatemala en la Antigua”, comentó. Flaminia añadió que la decisión responde al deseo de compartir el momento con todos sus seres cercanos: “Para hacerla en los dos países, para que lleguen los invitados de los dos lados”.

De Acapulco a Guatemala: así será la boda de Leonardo García y Flaminia Villagrán. / Foto: Redes sociales

¿Cómo empezó la relación entre Flaminia Villagrán y Leonardo García?

La relación entre Leonardo García y Flaminia Villagrán comenzó en mayo de 2022, cuando ambos fueron presentados por el director Kenneth Muller. El primer acercamiento se dio en un contexto profesional que, con el paso del tiempo, marcó el inicio de una historia personal que avanzó de manera constante y discreta.

El vínculo se fortaleció durante la colaboración en la película Gol de plata, proyecto en el que Leonardo García participó como actor y Flaminia estuvo a cargo de la banda sonora. Fue en ese proceso creativo donde surgió el flechazo, mientras compartían jornadas de trabajo y una dinámica que los llevó a conocerse más allá del set.

Tras casi tres años de relación, en enero de este año Leonardo García y Flaminia Villagrán confirmaron públicamente su compromiso, dando a conocer que su historia dio un nuevo paso.

Leonardo García reveló cuándo será su boda con Flaminia Villagrán tras confirmar que ya están comprometidos. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Flaminia Villagrán, prometida de Leonardo García?

Flaminia Villagrán es originaria de Guatemala y ha desarrollado una trayectoria que combina el ámbito artístico y el médico. En los últimos meses su nombre cobró mayor atención pública a raíz de su relación con el actor mexicano Leonardo García; sin embargo, su perfil profesional se ha construido a partir de proyectos propios en distintas áreas. Nació el 24 de agosto de 1982 y es madre de cuatro hijos.

Dentro de la música, Flaminia se desempeña como cantautora y productora de indie experimental. Ella misma ha definido su propuesta como “fresca y sentimental”, con composiciones que integran elementos de electrónica y piano. En sus proyectos musicales participa de forma directa tanto en la interpretación vocal como en la ejecución del piano.

En el terreno de la salud, Flaminia Villagrán es médico cirujana con especialidad en medicina estética y antienvejecimiento. Es fundadora de una clínica enfocada en tratamientos personalizados y también impulsó la fundación “Tu doctora en casa”, a través de la cual brinda apoyo médico a comunidades vulnerables.

