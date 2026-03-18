¿César Bono al borde de la muerte? Captan el momento en el que sufre un terrible accidente: “Se está ahogando” VIDEO

El famoso actor mexicano, César Bono, ha tenido una serie de problemas de salud que lo han afectado. En un vídeo reciente, el intérprete protagonizó un preocupante momento, ¿estuvo al borde de la muerte durante una transmisión en vivo? Todo sucedió en un restaurante de Guatemala, lugar que visitaba César. ¿Qué pasó exactamente?

César Bono se tatúa junto a sus hijos / IG / YT

¿Qué problemas de salud ha tenido el actor César Bono?

En los últimos años, el estado de salud de César Bono ha generado inquietud debido a diversos padecimientos que han impactado de forma importante su bienestar.

La situación más delicada se presentó en 2018, cuando el actor sufrió múltiples eventos cerebrovasculares (ocho infartos cerebrales) además de un infarto al corazón. Estas complicaciones le ocasionaron un daño neurológico irreversible, afectando gravemente su movilidad.

Aunque ha seguido tratamientos de rehabilitación física, estos no han logrado revertir las secuelas neurológicas, por lo que en diversas ocasiones ha requerido el uso de silla de ruedas. En 2022 fue hospitalizado debido a una úlcera gástrica que provocó una hemorragia, además de ser diagnosticado con una infección intestinal causada por la bacteria Clostridium difficile.

Más recientemente, hacia finales de 2025, sufrió un accidente en casa que le ocasionó la fractura de dos costillas del lado izquierdo, intensificando las molestias físicas que ya presentaba.

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César Bono se tatúa junto a sus hijos / IG / YT

¿Qué le pasó a César Bono en un restaurante de Guatemala?

César Bono, reconocido por su trayectoria en la televisión y el teatro en México, se encontraba compartiendo una comida en compañía de otras dos personas dentro de un establecimiento en territorio guatemalteco.

Sin embargo, la situación cambió de manera repentina cuando César Bono comenzó a presentar dificultades para respirar tras ingerir un trozo de pollo frito. En cuestión de segundos, lo que parecía una escena cotidiana se transformó en una emergencia, pues el intérprete mostró claros signos de asfixia .

Las personas que lo acompañaban reaccionaron de inmediato, intentando auxiliarlo mientras la transmisión seguía activa. El momento fue presenciado en tiempo real por usuarios. Voces al fondo se escuchan diciendo: “ Se está ahogando, se está ahogando ”, con desespero.

A pesar del susto, se confirmó que César Bono logró superar el episodio sin sufrir daños graves. El actor consiguió estabilizarse tras el momento crítico, lo que trajo alivio a sus seguidores y al público en general.

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@leticia16501 Cesar Bono el famaoso actor mas conocido como Frankie Rivers casi se ahoga en Guatemala, despues de una filmación de película dirigido por el cantante Walter Villatoro. #Waltervillatoro ♬ Revenge - sofians

¿Cuál es la trayectoria del actor César Bono?

César Bono es uno de los actores y comediantes más reconocidos de México, pues su trayectoria abarca más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

Uno de sus mayores éxitos es la puesta en escena Defendiendo al cavernícola, monólogo que ha protagonizado durante años y que se convirtió en un fenómeno.

En televisión, el actor también ha tenido gran presencia, formando parte de icónicas producciones como:



Vecinos ,

, La familia P. Luche ,

, Cero en conducta ,

, Al derecho y al Derbez ,

, Mujer, casos de la vida real, entre otros.

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