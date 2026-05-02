Acusan a cantante de asesinar a una famosa influencer tras una fuerte discusión: ¡la atropelló! VIDEO

A unos días del asesinato del cantante mexicano “Juanito García”, una noticia triste vuelve a azotar al mundo digital, tras la muerte de una querida influencer.

Una tragedia ocurrida en el corazón de Londres al mundo de las redes sociales. Una famosa cantante fue detenida y enfrenta cargos tras presuntamente atropellar de manera intencional a una influencer, quien murió días después a causa de las lesiones. Según reportes, ambas discutieron minutos antes. ¿Qué pasó exactamente?

Silueta mujer y moño / Canva

¿Qué cantante es acusada de matar a una famosa influencer?

La protagonista de esta tragedia es la cantante británica, Gabrielle Carrington, quien fue detenida y ahora enfrenta cargos por la muerte de la influencer Klaudia Zakrzeska, quien murió días después por las heridas que sufrió en el “ataque”.

En un inicio, las autoridades le imputaron cargos por intento de asesinato; sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento de Zakrzeska, se espera que estos cargos sean modificados a una acusación más grave.

Klaudia Zakrzeska, influencer que murió / Redes sociales

La pregunta que más circula en redes sociales es la siguiente: ¿Por qué se detonó la discusión?

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Gabrielle Carrington, cantante acusada de atropellamiento / IG: rielleuk

¿Cómo fue el “ataque” de la cantante Gabrielle Carrington a una influencer?

Testigos en el lugar señalaron que la noche del incidente, Carrington y Zakrzeska coincidieron en un centro nocturno donde comenzaron una confrontación verbal. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el motivo del conflicto, quienes presenciaron la escena aseguran que el altercado fue intenso y prolongado.

Minutos después de que ambas salieran del establecimiento, la influencer se encontraba en la vía pública cuando ocurrió el atropellamiento. Según versiones recabadas por las autoridades, la cantante presuntamente habría embestido a Zakrzeska de manera deliberada, lo que ha llevado a que el caso sea investigado como un posible ataque intencional.

El incidente no solo involucró a la víctima fatal. En el mismo hecho, un guardia de seguridad de aproximadamente 50 años y una mujer de 30 años también resultaron heridos, lo que incrementa la gravedad del suceso y amplía las líneas de investigación.

Tras el impacto, servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar atención a los lesionados. Klaudia Zakrzeska fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permaneció varios días bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas. A pesar de los esfuerzos, la influencer finalmente falleció .

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¿Quién es Gabrielle Carrington y cuánto tiempo pasaría en la cárcel?

Gabrielle Carrington es una cantante originaria del Reino Unido, destacando principalmente en circuitos independientes y presentaciones en vivo dentro de Londres.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad en ciertos círculos por su estilo y presencia en clubes nocturnos y eventos urbanos. Su participación en el mundo digital le permitió alcanzar una comunidad de 369 mil seguidores.

Se mencionó que, como parte del protocolo de su detención, a la cantante se le practicaron pruebas para determinar su nivel de alcohol en la sangre, las cuales arrojaron que se encontraba por encima del límite legal permitido al momento del incidente. Este elemento podría influir significativamente en el proceso judicial que enfrentará.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades recaban más pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido, se estima que estará en prisión mínimo 20 años.

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