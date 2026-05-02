Lupita TikTok presume implantes de busto; ¿tendrá más curvas?: “Sí hay paraíso”, dice | FOTOS

Lupita TikTok es una de las influencers más polémicas en la actualidad, incluso por la muerte de su hija. Ahora se volvió tendencia por una pregunta, ¿se someterá a una cirugía estética? Te contamos todos los detalles.

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Lupita TikTok sorprendió con implantes. / Redes sociales

¿Qué le pasó a la hija de Lupita TikTok?

La hija de Lupita Guzmán, nombre de Lupita TikTok, nació en condiciones delicadas de salud y fue hospitalizada desde sus primeros días de vida. Durante dos semanas permaneció en estado crítico, mientras su madre informaba a sus seguidores sobre su evolución. Finalmente se confirmó el fallecimiento de la bebé a los 14 días de nacida, lo que generó reacciones entre quienes habían seguido el caso a través de redes sociales.

A lo largo de ese periodo, Lupita TikTok compartió actualizaciones constantes sobre la situación médica de su hija, lo que derivó en una respuesta de apoyo por parte de sus fans. Tras su muerte, también se difundieron imágenes del funeral, donde se observa un ataúd blanco acompañado de flores, globos y juguetes, en un entorno donde familiares se reunieron para despedirla. La influencer decidió hacer público este momento como parte de la despedida.

De manera paralela, se dio a conocer la detención de su esposo, identificado como Ricardo ‘N’, quien fue arrestado en el domicilio donde se encontraba con la influencer. De acuerdo con la información disponible, fue vinculado a proceso por un delito equiparable a violación y enfrenta una investigación por presunta trata de personas. Según datos judiciales, el caso estaría relacionado con un hecho de abuso que derivó en el nacimiento de la menor de edad.

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Lupita TikTok protagonizó una polémica tras la muerte de su hija. / Redes sociales

¿Lupita TikTok se hará una cirugía estética?

Lupita Tiktok compartió en sus redes sociales una serie de fotografías tomadas en un consultorio, lo que abrió la posibilidad de que considere someterse a una cirugía de aumento de senos. En las imágenes aparece sentada sobre una camilla, acompañada por personal médico, mientras sostiene dos implantes mamarios y sonríe a la cámara.

En otra de las fotografías, Lupita posa junto a un especialista vestido con uniforme médico, sosteniendo nuevamente los implantes, lo que refuerza la referencia al procedimiento. Las publicaciones fueron acompañadas de la frase “Si hay paraíso”, en alusión a la serie Sin senos no hay paraíso.

Sin dar más detalles, Lupita TikTok podría someterse a una cirugía de aumento de senos que es un procedimiento quirúrgico que usa implantes de silicona o solución salina que puede incrementar el tamaño o mejorar y corregir la forma y asimetría del busto.

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Lupita TikTok posa con implantes. / Redes sociales

¿Qué polémicas ha enfrentado Lupita TikTok?

Lupita TikTok ha estado en el centro de la polémica no solo por los momentos personales que ha compartido, como la pérdida de su hija y su relación con un hombre mayor, sino también por distintos episodios que han marcado su presencia. Entre ellos, uno de los más comentados ocurrió durante un encuentro con seguidores, cuando un fan le pidió una fotografía.

De acuerdo con el video que circuló en redes sociales, la creadora accedió brevemente, pronunció la palabra “Rápido” y se retiró sin intercambiar más palabras, lo que generó diversas reacciones entre usuarios, quiénes la acusaron de ser “prepotente” y hasta “grosera”.

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando la propia Lupita dio a conocer el robo de una bolsa de lujo en una plaza comercial. A través de sus plataformas, pidió apoyo para recuperar el objeto. Además, la influencer también habría sido víctima de un presunto intento de estafa del que habría sido víctima.

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