Nicola habla del escándalo que rodea a Wendy Guevara por polémicos comentarios de menores: “Hay gente mala”

Nicola Porcella opinó sobre el caso de Wendy Guevara, quien estuvo en medio de la polémica, luego de que usuarios de redes sociales pidieron que fuera cancelada por sus comentarios sobre menores de edad, ¿qué dijo el actor peruano? Te contamos todos los detalles.

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Wendy Guevara enfrenta críticas y Nicola Porcella da su postura sobre la polémica. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica de Wendy Guevara?

La polémica entre Wendy Guevara y Paola Suárez comenzó durante una entrevista, cuando la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 habló sobre un menor de edad al que su mamá llevaba a la escuela todos los días y su gusto por los pequeños.

Posteriormente, Paola Suárez respondió con declaraciones similares en torno a menores de edad, lo que provocó que estuviera mezclada en la polémica, por lo que los internautas pidieron que ambas sean canceladas. Ante esto, Wendy Guevara dijo ante medios que aunque no se justifica porque se trata de un “tema delicado”, esos comentarios fueron hace muchos años.

“Yo fui una persona que fue vio... Cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces. Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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Polémica de Wendy Guevara: Nicola Porcella fija postura sobre comentarios de menores de edad. / Redes sociales

¿Qué dijo Nicola Porcella de Wendy Guevara?

Nicola Porcella habló de las polémicas que Wendy Guevara enfrentó recientemente, empezando por el cierre temporal de su cuenta de Instagram, que la influencer ya recuperó. En tono de broma, el actor dijo en entrevista con medios: “Le escribí a las 9 de mañana, le dije si podía postear un video que yo quería, pero me dijo: ‘Perro maldito’”.

“Le dije Wendy, la vas a recuperar, no te preocupes. Pero hay gente mala. Wendy es una muy buena persona, de verdad se los digo. Yo la quiero muchísimo. Es una muy buena mujer, es una muy buena persona. A mí me ayudado mucho a en mis problemas, en mis temas, siempre estuvo conmigo y, aunque no creas, a veces esas cositas te duelen porque dices: '¿Qué estoy haciendo mal para que la gente me haga estas cosas?’”. Nicola Porcella.

Respecto a que los usuarios de redes sociales pidieron que cancelen a Wendy Guevara por sus comentarios acerca de menores de edad junto a Paola Suárez, Nicola Porcella salió en defensa de su excompañera y ganadora de La casa de los famosos México 2023.

“No hay mujer con más corazón que ella, de verdad que es muy humilde. Yo siempre hablo con ella, eso ni para qué decirlo. Yo creo que la manera en que ella y yo nos apoyamos es íntimo porque somos muy amigos”, puntualizó Porcella.

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Wendy Guevara y Nicola Porcella coincidieron en la primera temporada de La casa de los famosos México. / Instagram: @soywendyguevaraoficial

¿Quién es la actual pareja de Nicola Porcella?

Nicola Porcella actualmente no ha confirmado que tiene un romance, sin embargo, en Supernova: Génesis 2026 fue visto acompañado de una mujer en la Arena CDMX, de quién hasta el momento se desconoce su identidad, ¿será que pronto revelará que su corazón ya tiene dueña?

Además, anteriormente Daniela Alexis, ‘la Bebeshita’, dio a conocer que salió con el actor peruano y hasta hubo besos, versión que negó el exhabitante de La casa de los famosos México 2023, lo que provocó una cuestión de dimes y diretes entre ambos, con versiones diferentes.

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