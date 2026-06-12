¡Wendy Guevara quiere tener hijos! Revela que podría hacerlo posible: “Me hice una prueba”.

Después de que Wendy Guevara enfrentó señalamientos de hacer brujería junto a Galilea Montijo, se sinceró sobre uno de los aspectos más personales de su vida, al confesar que quiere tener hijos. ¿Qué dijo sobre el tema? Te contamos los detalles.

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Wendy Guevara se sincera sobre sus deseos de tener hijos. / Redes sociales

¿Por qué Wendy Guevara dijo que quiere tener hijos?

Durante su participación en el programa de Montse & Joe, Wendy Guevara, quien se aseguró que cobraba por entrevistas tras La casa de los famosos México, compartió con Montserrat Oliver y Nicola Porcella que sí planeaba tener hijos.

Su confesión surgió después de que la presentadora la cuestionara al respecto, a lo que respondió: “Sí, mira, un día yo me hice una prueba para ver si yo era capacitada, para ver si yo podía tener (espermas), me salió que estaban un poquito débiles”, explicó.

Sin revelar grandes detalles, Guevara se mostró entusiasmada con la idea, pero cabe recordar que no es la primera vez que habla sobre la posibilidad de tener hijos, pues meses atrás también se sinceró sobre el tema.

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¿Cuál es la razón por la que Wendy Guevara quiere tener hijos?

Antes de su revelación en el programa de Montse & Joe, la creadora de contenido confesó en una entrevista para el programa Hoy la razón por las que quiere tener hijos, aunque en ese entonces no lo veía como un plan a corto plazo.

“Me gustaría porque tengo que dejar una descendencia, algo de mí, antes de que me vaya a donde nos llevan a todos. Sí me gustaría porque se antoja que, uno ya crece, necesita a alguien, no porque me cuiden, sino porque también necesito amor cuando sea una persona grande. Si ahorita soy bien migajera”, contó entre risas.

Además, la influencer dejó claro que, aunque sí busca una relación seria, por el momento está enfocada en sus proyectos profesionales. En pocas semanas, volverá a ser parte de las pre y post galas de La casa de los famosos México.

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Wendy Guevara habla sin filtros sobre tener hijos. / Mezcalent

¿Cuál sería el método por el que Wendy Guevara podría ser mamá?

Aunque la confesión de Wendy Guevara es un tema que está acaparando la atención de las redes, ha hablado abiertamente sobre sus deseos de tener un hijo desde hace algunos años.

En 2023 incluso compartió el método por el que podría cumplir su sueño. Durante el programa Siéntese quien pueda, explicó que quiere tener un bebé que sea solo suyo y podría lograrlo a través de la renta de un vientre: “Lo rentaría. Yo creo que me gustaría rentar más un vientre que adoptar”.

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