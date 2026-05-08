Wendy Guevara lanza revelación sobre elenco de La casa de los famosos México ¿Es real supuesta lista filtrada?

Wendy Guevara, conductora de las pregalas y postgalas de ‘La casa de los famosos México’, dio un anuncio relevante e inquietante sobre la siguiente temporada del reality show.

La ganadora de la primera edición del programa de televisión habló con la prensa y mencionó detalles sobre el elenco que viene para la temporada de este 2026. ¿Acaso confirmó la supuesta lista filtrada que se anunció hace unos días? Acá están todos los detalles.

Wendy Guevara ya reveló algunos detalles de la siguiente temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026. / Foto: Archivo TVNotas, IG @jCbarreto11, @silvia_derbez y @novelaslasestrellas/Mezcalent.

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¿Cuándo comenzará ‘La casa de los famosos México 2026?

Hasta el momento todavía no se tiene una fecha específica, ni oficial en la que comenzará la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Se prevé que esta edición arranque para julio o en agosto de este año o cuando finalice el Mundial 2026 en México.

Lo que sí es información oficial es que habrá una nueva edición del reality show que ha causado diversas polémicas en sus temporadas pasadas.

Ante el anuncio de esta cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, se ha comenzado a rumorar sobre diferentes participantes que estarán bajo las cámaras 24/7 este 2026.

La influencer Wendy Guevara ya dio algunos detalles de esta edición que está por arrancar en algunos meses.

Wendy Guevara reveló algunos detalles de los posibles participantes que estarán en ‘La casa de los famosos México’ 2026. / Foto: Instagram / Canva.

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¿Qué dijo Wendy Guevara sobre próximo elenco para ‘La casa de los famosos México 2026'?

Recientemente, Wendy Guevara habló con la prensa, que le preguntó sobre algunos detalles para la siguiente edición de ‘La casa de los famosos México’, en medio de los rumores de una supuesta lista filtrada que se dio a conocer esta semana en redes sociales.

La influencer respondió y dejó en sospechas al próximo elenco del reality show:

“Yo ya sé masomenos quien va a estar, ya me han dicho varios y varias que van a estar. Y bueno no puedo decir, pero la verdad va a estar espectacular”. Wendy Guevara,

Cabe mencionar que Wendy Guevara reiteró que estará nuevamente en las pregalas y postgalas de Vix, algo que fue anunciado por la propia influencer hace algunas semanas.

Señaló que ya firmó contrato y nuevamente estará al lado de estos espacios del reality show junto a su compañero y amigo Ricardo Margaleff.

“Hace como unas dos semanas (…) firmé lo último del contrato cuando te mandan los tabuladores y eso y, pues bueno, ya lo firmé y esperemos que nos vaya super bien”. Wendy Guevara.

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¿Cuál fue la reciente lista filtrada de supuestos participantes de ‘La casa de los famosos México 2026?

Tal y como se mencionó esta semana, la cuenta de Instagram de ChismecitoChannel reveló una lista de supuestos participantes que estarán en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

En dicha lista, viene especificado el supuesto sueldo semanal que recibirá cada habitante.



Consuelo Duval

Sylvia Pasquel

Cry

Aldo Rendón

Daniela Luján

Aristeo Cázares

Eduardo España

Ale Ríos

Susana Zabaleta

Tammy Parra

Omar Chaparro

Karina Torres

Emiliano Aguilar

Cynthia Klitbo

Yahir

En la lista, algunos famosos como Consuelo Duval, Cynthia Klitbo, Susana Zabaleta, Omar Chaparro y Sylvia Pasquel presuntamente percibirán un sueldo mayor a 300 mil pesos por semana, según lo revelado por ChismecitoChannel. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las redes sociales oficiales del reality. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.