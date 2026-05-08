Luis Fonsi de luto: Anuncia muerte de un familiar querido y lo despide con devastador mensaje: “Vuela alto”

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi atraviesa momento doloroso, pues confirmó, mediante una emotiva y desgarradora publicación, la muerte de un ser querido. La noticia fue dada a conocer el jueves 7 de mayo, mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram. Te contamos de quién se trata.

El cantante Luis Fonsi / IG: luisfonsi

¿Qué familiar de Luis Fonsi murió recientemente?

El cantante Luis Fonsi compartió una foto devastadora en su cuenta de Instagram, en la que se despedía de su abuela materna, doña Delia Ramos. A través de redes sociales, el intérprete compartió una conmovedora imagen para despedirse públicamente de quien fue una figura importante en su familia:

Descansa, abuela. Vuela alto. Luis Fonsi

En la fotografía difundida por el cantante se puede observar un momento íntimo y profundamente emotivo. Luis Fonsi aparece al lado de la cama donde descansaba doña Delia, en una escena que conmovió a internautas.

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Luis Fonsi anuncia la muerte de su abuela / IG: luisfonsi

¿De qué murió Delia Ramos, abuela de Luis Fonsi?

Tras la publicación de la imagen, cientos de fans del intérprete puertorriqueño, Luis Fonsi, inundaron de comentarios de apoyo y aliento.

Aunque el artista no reveló detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre el estado de salud previo de su abuela, la publicación bastó para conmover a miles de usuarios en redes sociales.

La modelo española Águeda López, esposa de Luis Fonsi, también utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente de doña Delia:

“ Descanse en paz, doña Delia. Cuánto luchó por seguir viviendo. Fue usted una inspiración ”, escribió la también empresaria.

Luis no ha hecho más comentarios al respecto, y tampoco se espera que revele más detalles, pues siempre ha mantenido un perfil bajo en temas familiares.

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Águeda López y Luis Fonsi / IG: aguedalopez

¿Quién es Luis Fonsi y cuáles son sus canciones más conocidas?

Luis Fonsi es un cantante puertorriqueño que comenzó en la música desde el año 1998, con el lanzamiento de su álbum Comenzaré.

Durante los años 2000, el artista puertorriqueño comenzó a ganar gran popularidad hasta consolidarse como una figura internacional dentro del pop latino, posicionando varios temas en los primeros lugares de popularidad alrededor del mundo.

Entre las canciones más exitosas de su carrera destacan:



“Despacito”,

“No me doy por vencido”,

“Aquí estoy yo”,

“Nada es para siempre”,

“Échame la culpa”, en colaboración con Demi Lovato,

“Corazón en la maleta” y

“Date la vuelta”.

En el ámbito personal, Luis Fonsi estuvo casado con la conductora y actriz puertorriqueña Adamari López, aunque su relación llegó a su fin en 2010. Actualmente está casado con Águeda López.

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