Luis Fonsi por depresión, ¿se retira definitivamente de la música? “Dejé de cantar”

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi reveló recientemente un episodio poco conocido en su trayectoria, en este caso, un tema de salud. Más allá de su larga lista de éxitos mundiales, su retiro de la música pudo llegar de manera abrupta e inesperada. ¿Por qué? Aquí te contamos los detalles.

¿Por qué el cantante Luis Fonsi pensó en retirarse de la música?

Luis Fonsi ha regresado al debate en redes sociales, ya que en su próxima aparición en el famoso programa español, El hormiguero, abordará temas sobre salud mental, algo que muchos no conocían sobre el cantante.

En información del portal ABC, Fonsi sufrió un fuerte problema de salud mental, el cual, lo hizo pensar en retirarse de la música de manera indefinida o definitiva.

Aunque los fans, seguidores y colegas lo ven como alguien que tuvo un ascenso meteórico, la realidad es otra. El camino de Luis Fonsi se pintó complicado desde un inicio. En una entrevista para el programa Déjate querer, en 2022, reveló que sufrió bullying en cierto momento de su vida:

Fue un año fuerte. Dejé de cantar, no me sentía cómodo. Sufrí bullying y dejé de estudiar música. Me pusieron en un aula de aislamiento para niños que no hablaban en inglés. Luis Fonsi

¿Luis Fonsi se retirará de la música tras episodio de depresión?

Dicha entrevista en la que Luis Fonsi habla sobre sus problemas de salud mental, fue en el 2022, además, hace referencia sobre sus inicios en la industria musical, por lo que no se trata de un retiro actual.

Además, el intérprete ha dicho que gracias a la música pudo replantear su futuro y encontrar una gran razón “para vivir":

Pensé que deshacerme de la música era lo que necesitaba, pero la música encontró su manera de regresar a mi vida. Luis Fonsi en Déjate querer

Según planteó en la misma entrevista, el proceso fue complicado pero pudo hacerle frente para convertirse en el artista y persona que es hoy.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Luis Fonsi?

El cantante Luis Fonsi nació en 1978 en San Juan, Puerto Rico. Su debut en la industria musical fue en 1998 con su álbum Comenzaré.

El intérprete puertorriqueño comenzó a viralizarse en la década de los 00’s, y poco a poco ocupó las listas de éxitos a nivel mundial.

Las canciones más famosas de Luis Fonsi son:



Despacito (con Daddy Yankee),

(con Daddy Yankee), No me doy por vencido ,

, Aquí estoy yo,

Nada es para siempre ,

, Échame la culpa (con Demi Lovato),

(con Demi Lovato), Corazón en la maleta y,

y, Date la vuelta (con Sebastián Yatra y Nicky Jam).

Por último, Luis Fonsi estuvo casado con Adamari López, reconocida presentadora puertorriqueña. Su matrimonio finalizó en el 2010.

