Adamari López compara el dolor que sintió en el cáncer con el de su divorcio de Luis Fonsi

Adamari López y Luis Fonsi, una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo, siguen dando de qué hablar a pesar de que su matrimonio terminó hace más de una década. En una reciente entrevista, la conductora de televisión se sinceró sobre su divorcio del cantante, revelando detalles del mismo mientras ella luchaba contra el cáncer de mama.

A sus 52 años, Adamari admitió que el cantante estuvo con ella en el momento que tuvo que estar. “Lo que pasó después ya es cuento viejo. Ya cada uno tiene su vida. Tiene su familia y sigue haciendo lo que le gusta hacer”.

En el encuentro con medios, Adamari mencionó que a pesar de que Luis Fonsi estuvo con ella en ese momento, también admitió que el cantante le causó tanto dolor como el de su enfermedad.

Luis Fonsi apoyó a Adamari en la enfermedad / Instagram y Clasos

“Él estuvo en el peor momento. Eso nunca lo he dejado de decir. Eso está en mi libro que se llama ‘Viviendo’. Pienso que él estuvo en el momento en el que lo necesitaba, pero también causó un dolor tan grande como la enfermedad. Fueron las dos cosas, pero ya pasó. No creo que lo haya hecho intencionalmente o por maldad. Simplemente son cosas que se dan en la vida y que uno no sabe manejar correctamente”, comentó.

La conductora también fue cuestionada acerca de la canción que el cantante lanzó hace poco y que parecía una indirecta hacia ella por no dejar de hablar de él pese a que terminaron hace tantos años.

Al respecto, Adamari dijo: “Yo creo que ambos hemos pasado la página, para utilizar a lo mejor, el título de la canción que él lanzó, a veces, cuando hablo del tema, la gente piensa que yo quiero seguir hablando, pero ustedes preguntan y yo jamás voy a dejar de contestar, porque me parece que ustedes se merecen un respeto”, indicó.

Adamari López confesó en una ocasión que necesitó terapia para no guardar rencor a Luis Fonsi / Clasos

Y agregó que ambos han podido seguir sus caminos por separado, pero confesó que él tampoco ha dejado de hablar de ella, solo que lo ha hecho de una manera distinta como en este tema, por ejemplo: “Creo que los dos hemos hecho un camino diferente. El habla, quizás, a través de sus canciones. Yo hablo de frente, por medio de la televisión o en las redes sociales. Su parte es respetarme y la mía también”.

Adamari López superó el dolor

Adamari López ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar de los difíciles momentos que ha vivido, ha logrado superarlos y hoy en día se encuentra en una etapa feliz de su vida.

