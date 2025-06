Famosa conductora de TV contrató investigador privado y ¡destapó los cuernos de su entonces pareja!

Adamari López se ha enfrentado a dolorosas etapas en su vida sentimental. La famosa conductora ha vivido decepciones amorosas que la han llevado a mantenerse al margen sobre su vida privada.

No obstante, Adamari López abrió su corazón y dio a conocer que se enteró de la infidelidad de una de sus parejas, tras contratar a un investigador privado que le enseñó de todo tipo de material. ¡Le reveló todos los detalles de la traición!

¿Qué dijo Adamari López sobre la infidelidad de una de sus parejas?

Adamari López volvió a dar de qué hablar tras compartir que tuvo que acudir a un investigador privado para confirmar sus sospechas de una infidelidad.

Según la también actriz y conductora puertorriqueña, notó cambios extraños en el comportamiento de su entonces pareja, lo que la llevó a tomar la drástica decisión de acudir a un profesional para salir de dudas.

En la más reciente transmisión de ‘Ada y Chiqui the show’ en YouTube, la famosa comentó que no se considera una mujer celosa. No obstante, existieron razones para sospechar de su novio en ese momento, lo que la llevó a abrir los ojos con dolorosas fotos y videos sobre la infidelidad de su ex.

“Hay que averiguar todas las fuentes, porque uno tiene que tener y reunir además todas las pruebas, porque si no, siempre uno es la loca. Para eso uno necesita las pruebas necesarias. Una vez reunidas todas esas pruebas para no generar más inseguridad y falta de empatía para mí misma, salgo de la relación”, dijo la presentadora.

López dio detalles a su compañera ‘Chiquibaby’ sobre cómo se trabaja con estos profesionales de la investigación para confirmar la traición de tu pareja.

“De entrada cobra una tarifa que, uses las horas o no, porque ese pago que haces es por una cantidad de horas, las tienes que pagar, las consumas o no las consumas y si quieres más, tienes que seguir pagando después de esta tarifa inicial que das”. Adamari López

Ante esta anécdota, su compañera de foro le cuestionó si lograron llegar al objetivo y agarrar con ‘las manos en la masa’ a la pareja de aquel tiempo de Adamari.

“¿Y encontró fotos y videos?”, le cuestionó.

A lo que Adamari contestó: “Fotos, videos, de todo”.

¿Adamari López volvería a contratar a un investigador privado para confirmar la infidelidad de su pareja?

Por otro lado, la ex de Luis Fonsi remarcó que no descartaría volver a contratar a un investigador para que le ayude a confirmar sus sospechas de traición.

“¿Sabes lo que pasa? Que uno tiene una intuición. Los hombres juran que saben hacer las cosas, no saben hacer un carajo y eso de tener una relación extra se les ve. Tú sabes cómo esa persona se comporta, sabes cómo te mira, cómo te hace el amor, cómo huele, qué hace y cuando tú conoces un tiempo a esa persona y la persona empieza a actuar de una manera diferente, tú te vas dando cuenta de que algo pasa, prestas más atención, buscas, encuentras y confirmas”, mencionó.

“Uno no necesita estar con alguien que no quiere estar contigo, pero hay veces que los hombres no tienen los hue… suficientes para decir cuando no quieren estar en una relación o cuando algo está cambiando, entonces, se ponen a buscar en otro lado. Pues si tú te pones a buscar en otro lado, yo también tengo la oportunidad de salirme de la relación y buscar en otro lugar mi paz, mi tranquilidad y una relación que valga la pena, no una de un pend…” Adamari López

Al momento, Adamari López no reveló el nombre de la persona que le puso los cuernos. Sin embargo, algunos mencionaron que pudo haber sido Toni Acosta, el padre de su hija.

Adamari López descubrió infidelidad

¿Quiénes han sido las parejas de Adamari López?

A lo largo de su vida, Adamari López tuvo diversas parejas sentimentales. Estos fueron algunos de sus romances:

Jorge Castro (1993)

Actor puertorriqueño con quien Adamari tuvo su primer noviazgo tras conocerse en la telenovela ‘Tres destinos’.



Marco Antonio Regil (1997)

Conductor mexicano; su relación fue breve, principalmente atribuida a los celos de Regil.



Mauricio Islas (finales de los 90)

Actor con quien mantuvo una relación sólida, pero que se terminó por los compromisos profesionales de ambos.



Ángel Viera

Un romance de corta duración que ambos recuerdan con cariño .



Luis Fonsi (2001–2009)

Cantante puertorriqueño. Se casaron en 2006 durante el tratamiento de Adamari contra el cáncer, pero se separaron en 2009. Su divorcio estuvo envuelto en polémica.

Andrés López López

Escritor colombiano con supuestos vínculos al crimen, relación breve y controversial.

Toni Costa (2011–2021)

Bailarín español que conoció en ‘Mira quién baila’. Tuvieron una hija en 2015, se comprometieron en 2014, pero en 2021 anunciaron su separación. Aunque mantienen una relación cordial como padres.

Al momento, Adamari López no ha confirmado si sostiene una relación sentimental. Ella ha señalado que está más que enfocada en el cuidado de su hija, así como de sus proyectos profesionales.

