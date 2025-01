Adamari López confiesa que no está bien de salud y pide ayuda a sus seguidores

Adamari López, conocida por compartir detalles de su vida diaria en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al confesar que no se encuentra en su mejor estado de salud. La presentadora puertorriqueña de 53 años explicó, a través de un video en su cuenta de Facebook, que ha experimentado malestares y recaídas recientes.

“Mi gente linda, no me he sentido muy bien de salud. No sé si es falta de descanso o es por la temporada. Después de Navidad me sentí con la garganta como si tuviera cuchillas, como si me ardiera mucho, mucho dolor”, relató Adamari en sus historias de Instagram.

La también actriz mencionó que este año no se vacunó contra la influenza, lo que la llevó a actuar rápidamente y visitar al médico.

“Decidí ir enseguidita al doctor”, agregó. Actualmente, sigue un tratamiento con antibióticos y esteroides, aunque la recuperación ha sido más difícil de lo esperado.

Adamari López revela problemas de salud. / Instagram: @adamarilopez

Adamari López pide ayuda a sus seguidores por su estado de salud

Tras una recaída al acompañar a su hija a una de sus actividades, Adamari pidió apoyo a sus seguidores, solicitó recomendaciones de remedios naturales que puedan ayudarla a superar este malestar.

A pesar de su condición, la presentadora continúa con sus compromisos laborales en el programa ‘Desiguales’ y sigue las indicaciones médicas para su recuperación.

Adamari López revela problemas de salud. / Instagram: @adamarilopez

Adamari López habla sobre su relación con Toni Costa tras la separación

La presentadora puertorriqueña, Adamari López, comparte una hija con el bailarín y exparticipante de ‘La casa de los famosos 3', Toni Costa. En una conversación en el programa ‘Ada y Chiqui de show’, Adamari destacó cómo ha evolucionado su relación con su ex:

“Una excelente relación, los primeros años de separado es difícil, dificultad, pero lo que siempre hemos buscado es el bienestar de mi hija. Este año se consolidó más esa relación de papá y mamá para la niña”, afirmó Adamari.

A pesar de los retos iniciales tras la ruptura, la expareja prioriza el bienestar de su hija y mantienen una dinámica centrada en la coparentalidad.

Toni Costa y Adamari López / Redes sociales

Adamari López regresa a la televisión con el programa ‘Desiguales’

Después de 10 años en el programa ‘Hoy día’, la presentadora Adamari López inició una nueva etapa en su carrera televisiva con ‘Desiguales’ en 2024. En este proyecto, comparte conducción con Karina Banda, Nancy Álvarez y Amara ‘la Negra’. El programa aborda experiencias personales y temas actuales como espectáculos, salud, pareja, maternidad, entre otros.

“A la gente le ha gustado muchísimo, esperamos que tenga muchos años en la televisión. Hablamos de muchas cosas del día a día, sin tocar entretenimiento en son de chisme. Lo abordamos desde una situación y cómo se enfrentaría según nuestros puntos de vista. Seguir creciendo en oportunidades así es maravilloso”, expresó Adamari en el programa ‘Ada y Chiqui de show’ a finales de 2024.

