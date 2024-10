Adamari López revela inquietante aspecto económico que ha vivido con sus exparejas

Adamari López, presentadora y actriz puertorriqueña, reveló en una entrevista para el programa Despierta América que no ha dudado en sostener económicamente a algunas de sus exparejas.

La entrevista fue conducida por Jomari Goyso, quien abordó a la conductora sobre temas sensibles como sus relaciones pasadas, su independencia y su deseo de formar una relación duradera.

Cuando Goyso le preguntó sin rodeos si consideraría mantener económicamente a una pareja, Adamari respondió sinceramente: “¿Te tengo que responder eso? Lo he hecho ya”.

Con esta declaración, López confesó que en ocasiones anteriores ha apoyado financieramente a sus exparejas, demostrando que esto no ha sido un impedimento para ella en el amor.

Adamari López estaría dispuesta a volverse enamorar

Durante la conversación, Adamari compartió que uno de sus deseos más profundos es construir una relación estable y duradera.

“Me gustaría un matrimonio que dure para toda la vida. Un hombre que tenga ese mismo sentimiento y deseo de estar con una pareja para toda la vida, sin ser infiel”, confesó la conductora. López señaló que su ideal de pareja es alguien con quien pueda compartir momentos importantes y cotidianos, como ir al cine, viajar o salir a cenar.

Asimismo, Adamari expresó que valora profundamente su independencia y, aunque está dispuesta a ceder en ciertos aspectos dentro de una relación, considera que la otra persona debe ser digna de ese esfuerzo. “Quiero seguir siendo la mujer independiente que soy, pero quiero tener un compañero que quiera compartir una vida conmigo”, afirmó.

Adamari López revela que ha mantenido a sus exparejas, pero a ella ¿la han mantenido?

En la entrevista, Adamari aprovechó para desmentir cualquier idea de que alguna vez haya dependido de alguien económicamente, enfatizando que siempre ha trabajado para tener su independencia financiera. “Si te soy sincera, nunca nadie me ha regalado nada… a mí nadie me ha mantenido”, declaró, dejando claro que su autosuficiencia es una prioridad en su vida. Para ella, esta independencia económica es crucial y la ha permitido tener control sobre sus decisiones, tanto personales como profesionales.

Desde su separación con el bailarín español Toni Costa, Adamari ha mencionado en varias ocasiones que, aunque desea rehacer su vida amorosa, no ha encontrado a alguien que la motive a dar ese paso. Actualmente, asegura que el amor de su vida es su hija, a quien describe como su principal motor. “No me he enamorado de nadie más tras mi separación… solo de mi hija, nada más”, confesó.

En conclusión, Adamari López se ha destacado no solo por su franqueza al hablar de sus experiencias amorosas y sus decisiones de apoyar financieramente a sus exparejas, sino también por sus deseos de encontrar una relación estable y basada en valores de respeto y fidelidad.

