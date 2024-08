Adamari López asegura que no volvería a tener una relación con un hombre más joven que ella

Adamari López reveló sus experiencias amorosas con sus exparejas. Recordemos que años atrás mantuvo una polémica relación con Luis Fonsi, de quien se separó en 2010. Después, la conductora tuvo una relación con Toni Costa, cuya ruptura ocurrió en mayo de 2021.

En un reciente programa de Univisión, “Desiguales,” la puertorriqueña mencionó que no volvería a estar con una persona más joven que ella, esto debido a que ninguna de sus relaciones pasadas funcionó.

En dicho programa, Adamari ha sido muy abierta sobre su entorno personal. Debido a esta situación, la conductora se animó a hablar sobre el romance que mantuvo con Luis Fonsi y Toni Costa, quienes ambos eran menores que ella.

“Fonsi era 7 años menor que yo y Toni 12 años menor que yo. Yo no había tenido antes relaciones con chicos que hayan sido menores que yo, esas han sido mis dos relaciones con chicos menores. Ninguna de las dos me funcionó.”

La también actriz mencionó que en dichas relaciones aprendió mucho, pero aseguró que no volvería a tener una pareja menor que ella y expresó las razones de esta decisión.

Debido a esa charla, Adamari López confesó si ya se encuentra lista para darse una nueva oportunidad en el amor, ya que han pasado 3 años desde que no tiene pareja.

Finalmente, la famosa mencionó que si encuentra el amor nuevamente será con alguien que tenga su edad, ya que tendría la misma perspectiva de vida.

“Yo pienso que hay cosas que no terminan de cuajar con alguien que es menor que uno. 7 años es una buena diferencia y 12 también. En su momento yo no lo veía así, pero sí quiero que tengamos planes en común y que no sea solamente la ilusión de una vida”.