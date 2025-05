Hermano de Adamari López es detenido por presunta violencia doméstica

Adamari López es una de las personalidades más queridas de la televisión hispana. Con una amplia trayectoria en telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje, así como su participación en programas como Un nuevo día de Telemundo, la puertorriqueña ha forjado una carrera sólida tanto en la actuación como en la conducción. Su carisma y fortaleza la han convertido en un ejemplo para muchas personas, especialmente tras superar duras batallas personales como el cáncer de mama y los sonados divorcios de Adamari del cantante Luis Fonsi y luego de Toni Costa.

Sin embargo, en esta ocasión, no es su carrera la que la pone en los reflectores, sino un asunto familiar que ha sacudido a los medios en Puerto Rico y Estados Unidos. Su hermano, Adalberto López Torres, fue detenido por un presunto caso de violencia doméstica.

Mira: Adamari López rompe en llanto en entrevista con Lucero y le hace confesión sobre su ex, Toni Costa

¿Por qué se llevaron detenido al hermano de Adamari López en Puerto Rico?

La tarde del martes se vio alterada en el exclusivo complejo residencial Palmas del Mar, ubicado en Humacao, Puerto Rico, cuando una llamada al cuartel de la Policía alertó sobre un incidente de violencia doméstica. La denuncia señalaba como presunto responsable a Adalberto López Torres, hermano de la reconocida actriz y presentadora de Telemundo, Adamari López.

De acuerdo con información citada por EFE, los hechos se registraron alrededor de las 2:30 p.m., momento en que la pareja de López Torres solicitó apoyo de las autoridades tras una discusión que escaló a gritos, insultos y destrucción de objetos.

Según el reporte policial, el hombre de 60 años habría actuado de manera intimidante, gritando y rompiendo un cristal de la puerta de un armario con una botella en la planta alta de la vivienda. Además, se reportaron daños a otros artículos en el baño del primer nivel.

#AUDIO | El también exaspirante primarista a la alcaldía de Humacao y hermano de la actriz Adamari López, permanece bajo custodia en una celda.



Accede a la nota en https://t.co/tp6t0jtQVU pic.twitter.com/BgdKUsHDnv — WALO Radio (@waloradio) May 28, 2025

¿Adalberto López, hermano de Adamari López, está en la cárcel?

Aunque la situación generó preocupación pública, el denunciante decidió no continuar con el proceso legal, expresando que no deseaba presentar una querella formal. Esta decisión impidió que las autoridades emitieran una orden de protección, y como no existían fundamentos legales suficientes para proceder con un caso penal, Adalberto López Torres, hermando de Adamari López, fue liberado poco después de su detención.

Durante la intervención, la sargento Migdalia Torres entrevistó a ambas partes por separado, y López admitió haber causado los daños mencionados. Según el informe policiaco, se mostró “pasivo y cooperador” en todo momento, por lo que no fue necesario el uso de fuerza para esposarlo. A pesar de que no se le encontraron dispositivos letales, se le retiró su licencia de portación, la cual tenía vigencia hasta julio de 2026.

Te puede interesar: Tunden en redes a Adamari López: Defiende relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

¿Quién es Adalberto López Torres y cuál es su relación con Adamari López?

Adalberto López Torres, de 60 años, no es una figura conocida del medio artístico, pero su vínculo familiar con Adamari López lo ha colocado en el centro de la atención mediática.

López Torres es el hermano mayor de la actriz y presentadora puertorriqueña. Es un médico y político en Puerto Rico. Además, es propietario de la Funeraria Carrasco López, un negocio familiar heredado de sus padres.

Según Javier Ceriani en el pasado informó que Adalberto López fue quien descubrió la infidelidad de Luis Fonsi a Adamari López, la cual ocasionó la separación de la pareja.

Hasta el momento, Adamari López no ha comentado públicamente sobre el arresto de su hermano.

Por si te lo perdiste: ¡A Adamari López no le caería bien Wendy Guevara! Sería rechazada por sus compañeras en programa