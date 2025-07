Hermano de Julio César Jr., Omar Chávez, lo defiende tras su detención: “Todo Culiacán estaría en la cárcel”

La situación legal de Julio César Jr. continúa siendo tema de conversación. El boxeador, quien fue detenido hace una semana en Estados Unidos por ser considerado una “amenaza para la seguridad nacional”, faltó a la audiencia que tenía programa el pasado 7 de julio, en relación con el caso previo por posesión ilegal de armas.

Según su abogado, Michael Goldstein, no se tiene idea de su paradero, lo que ha generado muchas especulaciones. Sus abogados revelaron que lo último que supieron es que estaba en Hidalgo, Texas bajo custodia de autoridades federales estadounidenses. Y es que ‘el Junior’ también tiene una orden de aprehensión en México por presuntos nexos con el crimen organizado.

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Cuál es la situación legal actual de Julio César Jr.?

El pasado 2 de julio, Julio César Jr., hijo de Julio César Chávez, fue detenido por agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), siendo trasladado a un centro de detención migratorio en Texas, donde se determinaría su estatus en el país.

De acuerdo con lo reportado en aquel entonces, el boxeador no opuso resistencia. Poco después de esto, se dio a conocer que tenía una orden de aprehensión en México, la cual se emitió desde 2023, por presuntos vínculos con la delincuencia y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fiscal Alejandro Gertz Manero señaló que la defensa del deportista metió cinco amparos para evitar que su cliente sea arrestado, en caso de que se le extradite.

En cuanto a la audiencia que tenía el 7 de julio, el programa Today USA indicó que ‘el Junior’ se presentaría ante un tribunal de Los Ángeles para pedir su libertad anticipada por el caso del 2024 de posesión ilegal de armas. Debido a su inasistencia, la audiencia se reprogramó para el próximo 21 de agosto.

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Qué dijo Omar Chávez, el hermano de Julio César Jr., sobre la detención y “desaparición” del boxeador?

En medio de todo este escándalo, el hermano de Julio César Jr., Omar Chávez, no dudó en salir a defender al boxeador y lanzar un contundente mensaje asegurando que es inocente.

A través de historias de Instagram, Omar compartió unos videos antiguos de las peleas que ha tenido su hermano, acompañado de unas palabras en las que deja ver el dolor que siente por la situación legal del deportista.

“Mi hermano no es un delincuente, ni fue , ni va a ser jamás en la vida, nunca” Omar Chávez

En otro post, sugirió que la detención de su hermano era injusta, pues señaló: “Jamás (sería un delincuente), nunca. Entonces todo Culiacán estaría en la cárcel y fuera el menos culpable”, expresó.

Mensajes del hermano de Julio César Jr. / Redes sociales

¿Julio César Jr. ya apareció tras haber faltado a su audiencia en Los Ángeles?

Por si esto fuera poco, el hermano de Julio César Jr. lanzó un post con lo que pareciera ser un mensaje del boxeador. Si bien dicho post fue eliminado poco después, cita una aparente petición del ‘Junior’.

“Espero que la presidenta de México sepa lo que es la presunción de inocencia y que una acusación no es lo mismo que probar un caso más allá de la duda razonable”, se lee.

Aunque hasta el momento la familia Chávez no ha dado indicios de si ya sabe cuál es el paradero de Julio César Jr. Lo cierto es que la autoridad en Estados Unidos no ha emitido ficha de búsqueda por lo que se entendería que sigue bajo su custodia. Lo que no se sabe es si ya reveló a la familia a dónde lo trasladaron.

