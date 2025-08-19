Julio César Jr. es deportado a México luego de ser detenido en Estados Unidos: ¿Qué cargos enfrenta?

El hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez ha vuelto a los titulares, pero no por su desempeño en el ring. Julio César Jr. fue deportado y entregado por autoridades estadounidenses a México y enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas. ¿A dónde llegó exactamente?

Julio César Chávez sufre la detención de su hijo, Julio César Jr. / IG: @ventaneandouno

¿De qué acusan a Julio César Jr. en Estados Unidos?

Desde el 2 de julio de 2025, la vida de Julio César Jr. cambió drásticamente. El hijo del famoso Julio César Chávez fue arrestado frente a su residencia en Studio City, California, pocos días después de haber subido al ring vs Jake Paul.

Las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron bajo sospecha de tener vínculos activos con una organización criminal y de estar involucrado en el tráfico ilegal de armas. Desde su captura, se desconoció el lugar exacto en el que se encontraba detenido.

Julio César Jr. es deportado a México y enfrentará distintos cargos

La detención de Julio César Jr. por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocurrió el pasado 2 de julio en Studio City, California. Las autoridades estadounidenses lo señalaron como “una amenaza para la seguridad pública”. Además, se le acusó de ingresar ilegalmente al país tras mentir en su solicitud migratoria.

De acuerdo con información que circuló del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Julio César Jr. ingresó a EE. UU. en agosto de 2023 con visa de turista válida hasta febrero de 2024, pero solicitó la residencia permanente alegando estar casado con Frida Muñoz Román, ciudadana estadounidense. La relación fue examinada debido a que Frida fue esposa de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

A pesar de múltiples advertencias sobre su estatus migratorio irregular, Julio César Jr. volvió a entrar a EE. UU. en enero de 2025 con un permiso temporal. Según trascendió, las autoridades descubrieron inconsistencias en su solicitud, lo que, sumado a su historial; culminó en su detención y ahora deportación.

Julio César Jr. y Julio César Chávez / Redes sociales

Julio César Jr. tenía orden de aprehensión en México desde 2023

De acuerdo con un documento público que se puede consultar en el portal del Registro Nacional de Detenciones, Julio César Jr. fue detenido por la Policía Federal Ministerial el 18 de agosto a las 11:53 horas en Sonora. De acuerdo con información que Su aprehensión responde a una orden emitida desde marzo de 2023 por cargos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas.

Hace poco más de un mes, se informó que las autoridades mexicanas esperaban la deportación del hijo de la leyenda del box. Además, trascendió que el boxeador tramitó una serie de amparos improcedentes y se señaló que lo judicializarían en el momento en que llegara a México.

