Julio César Chávez revela a Nicky como su hija favorita mientras Julio César Jr. ¿Se esconde de la ley?

La situación legal de Julio César Jr. tuvo un giro inesperado. El hijo del legendario boxeador Julio César Chávez fue detenido recientemente por autoridades estadounidenses, acusado de violar la ley migratoria, además de que tiene una orden de aprehensión en México por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este 7 de julio tenía una audiencia programada en Los Ángeles, California, para solicitar su libertad anticipada; sin embargo, no se presentó y, según su abogado, Michael Goldstein, su paradero es desconocido: “No tenemos ni idea. No tenemos información. Desafortunadamente”, declaró.

De acuerdo con medios estadounidenses, hasta hace unos días se sabía que Julio César Jr. estaba en Hidalgo, Texas, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, su ubicación actual es un misterio. El tribunal reprogramó la audiencia para el 21 de agosto.

A pesar de esta incertidumbre, su padre, Julio César Chávez, compartió en redes sociales una imagen promocional de su clínica de rehabilitación ‘Baja del sol’ con un mensaje motivacional: “Esta es una pelea distinta. No se gana con fuerza. Se gana con acompañamiento”. Aunque no mencionó directamente a su hijo, algunos usuarios creen que el exboxeador conoce su paradero y prefiere mantener el hermetismo. Otros piensan que simplemente está recurriendo a la fe para mantener la calma.

Familia de Julio César Chávez se denuncia tras la detención de Julio César Jr. / Redes sociales

Te puede interesar: Julio César Chávez rompe en llanto en “Venga la alegría” por detención de su hijo

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre su hija Nicky en medio de problemas con su hijo, Julio César Jr., encarcelado en Estados Unidos?

En medio de esta crisis familiar, el campeón de boxeo, Julio César Chávez fue invitado al programa Venga la alegría, fin de semana, donde su hija menor, Nicky Chávez, es conductora. Durante una dinámica emotiva frente a las cámaras, padre e hija se enfrentaron en un juego de preguntas personales.

En una de ellas, Nicky le preguntó: “¿Qué represento yo para ti?”. La respuesta del exboxeador fue directa y conmovedora: “Todo, hija. Eres mi sol. Eres mi consentida. Te amo”. Ambos rompieron en llanto, generando un momento de fuerte carga emocional que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Este gesto afectuoso de Chávez con su hija, Nicky, no solo tocó los corazones del público, sino que mostró la vulnerabilidad del ídolo del boxeo mexicano, quien ha enfrentado situaciones personales durísimas, como su propia lucha contra las adicciones y ahora, la grave crisis legal de su hijo mayor, quien enfrenta a la justicia en Estados Unidos y en México.

Te puede interesar: Julio César Jr: Así son las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez ¿Ahí estuvo internado su hijo?

¿Qué ha dicho Julio César Chávez sobre la situación legal de su hijo?

Para cambiar un poco la nostalgia durante el mismo segmento televisivo, Nicky Chávez confesó que cuando era adolescente solía escaparse de casa para irse de fiesta, lo que provocó risas y complicidad con su papá.

Más allá de las risas, el momento más emotivo llegó cuando Nicky, con lágrimas en los ojos, le preguntó a su padre qué significaba Dios en su vida. Julio César Chávez aprovechó la pregunta para hablar, sin mencionar su nombre, de la difícil situación de su hijo mayor:

“Dios significa todo para mí, hija, yo creo mucho en Dios, creo que los tiempos de Dios son perfectos. A veces nos desesperamos, a veces queremos que todo se resuelva, sobre todo cuando hay problemas. Y yo espero en Dios que tu hermano esté bien y todo se arregle, primeramente Dios”. Julio César Chávez

La reacción de Nicky fue igual de emotiva. Se unió al deseo de su padre y pidió públicamente que todo se resuelva a favor de su medio hermano, con quien mantiene una relación cercana.

Te puede interesar: Julio César Jr.: ¿A cuánto asciende la millonaria fortuna del boxeador detenido en Estados Unidos?

Julio César Chávez se quebró en vivo al hablar de la detención de su hijo y se apega a su fe en Dios. / Captura de pantalla

¿Dónde está Julio César Jr. y por qué no se presentó a la audiencia el 7 de julio?

Desde el pasado 7 de julio, el paradero de Julio César Jr. se ha mantenido como un completo misterio. El también boxeador de 39 años no se presentó a una audiencia clave ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, lo que encendió las alarmas tanto en Estados Unidos como en México. Su abogado ha declarado que desconoce su ubicación, lo que ha dado pie a múltiples teorías, de si incluso ya ha sido extraditado a México, y ha complicado aún más su ya delicada situación legal. De ser hallado culpable de los cargos que enfrenta en México, podría enfrentar hasta 80 años de prisión, según el penalista Alonso Beceiro.

La audiencia a la que no asistió no era un trámite menor. En ella se determinaría si Julio César Jr. podía continuar en libertad su proceso legal, mientras enfrenta cargos migratorios en Estados Unidos, tras haber sido arrestado el 2 de julio en Studio City, California, por exceder el tiempo de su visa de turista y por inconsistencias en su solicitud de residencia. Además, en 2024 ya había sido detenido por posesión de armas. Su ausencia ha generado preocupación entre sus seguidores, pues se entiende que sigue bajo custodia de las autoridades estadounidenses, dado que estas no han informado algo distinto. Tampoco informaron por qué no permitieron al ahora detenido presentarse en la audiencia del 7 de julio.

Mientras tanto, su padre, el legendario Julio César Chávez, atraviesa momentos de profunda angustia. Aunque devastado por la incertidumbre, mantiene la esperanza de que su hijo aparezca y pueda enfrentar la justicia. Ha encontrado consuelo en su hija menor, quien se ha mantenido a su lado brindándole apoyo emocional en medio de esta crisis familiar que ha captado la atención pública en ambos países.