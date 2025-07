Julio César Jr: Así son las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez ¿Ahí estuvo internado su hijo?

La familia de Julio César Chávez enfrenta nuevamente un escándalo público, esta vez por la detención de Julio César Jr. en Estados Unidos. El boxeador fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 2 de julio de 2025, señalado por supuestos vínculos con el crimen organizado y por una orden de aprehensión activa en México. En este momento, Julio César Jr. permanece bajo custodia estadounidense y podría ser deportado en los próximos días, sin juicio migratorio. Mientras tanto, sus seres queridos insisten en su inocencia y piden que se respete su presunción de inocencia.

Y es que no es la primera vez que el hijo del campeón, Julio César Chávez, se mete en problemas. Julio César Jr. tuvo un problema de consumo de sustancias hace algunos años. Sin embargo, a pesar de que su papá tiene clínicas de rehabilitación de adicciones, no acudió ahí a recibir tratamiento. ¿Cómo son las clínicas de Julio César Chávez? ¿Por qué no acudió su hijo a tratarse en alguna de ellas? Te contamos.

¿Cómo son las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez?

Desde 2013, Julio César Chávez ha puesto su nombre y experiencia de vida al servicio de los demás mediante sus Clínicas Baja del Sol, especializadas en el tratamiento de adicciones. Estas clínicas se han hecho conocidas por su atención integral y por haber ayudado a decenas de figuras públicas como Rafael Amaya, Yolanda Andrade, el nieto de Cantinflas y Shoker.

Las clínicas ofrecen tratamientos como:

Desintoxicación

Internamiento

Diagnóstico y valoración

Atención médica y psicológica

Equinoterapia

Postratamiento y seguimiento

El precio por internamiento ronda los 25 mil pesos mensuales, aunque puede variar según el tipo de tratamiento. Las sedes están ubicadas en Tijuana y Culiacán:



Clínica La Esperanza – Emiliano Zapata 3035, Tijuana, B.C.

Clínica Murúa – Guadalupe Victoria 27, Tijuana, B.C.

Clínica San Miguel – Cerro de la Campana 360, Culiacán, Sinaloa

¿Por qué Julio César Jr. no fue tratado en las clínicas de su padre?

Aunque las Clínicas Baja del Sol han ganado prestigio en el ámbito de la rehabilitación, Julio César Jr. nunca fue tratado directamente en ellas. Su padre explicó en entrevistas anteriores que prefirió mantener cierta distancia para no intervenir negativamente en su recuperación ni imponerle presión.

“Yo no quise tenerlo en mis clínicas, porque no quería estar tan cerca durante su proceso. Quería que él enfrentara su rehabilitación de forma independiente”, declaró el campeón en una charla previa.

¿Por qué fue detenido Julio César Jr. en Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que Julio César Jr. fue considerado una “amenaza para la seguridad pública” por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Según ICE, el boxeador está siendo procesado bajo un esquema de remoción expedita, lo que significa que podría ser deportado sin necesidad de comparecer ante un juez migratorio.

“Actualmente, está siendo procesado para su expulsión expedita de los Estados Unidos. Este miembro del Cártel de Sinaloa tiene una orden de aprehensión activa en México por su presunta participación con el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”, señalaron en el reporte oficial.

El operativo para detenerlo incluyó a más de una docena de agentes federales y se llevó a cabo sin resistencia por parte de Julio César Jr., quien fue trasladado a un centro de detención migratoria.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre el arresto de Julio César Jr.?

Apenas unas horas después del escándalo, Julio César Chávez rompió el silencio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En una entrevista captada por ‘Ventaneando’, el excampeón mundial se mostró visiblemente afectado por la situación legal de su hijo.

“No voy a dar declaraciones. No puedo. Ya di un comunicado. Ahorita no puedo hablar. ¿Cómo voy a estar? Preocupado me tienen, pero tranquilo porque mi hijo es inocente”, expresó ante el reportero Ricardo Manjarrez.

Antes de retirarse, el legendario pugilista concluyó con un breve mensaje: “Todo va a estar bien, primeramente Dios”.

La familia también emitió un comunicado oficial en el que reiteran su apoyo total al boxeador detenido: “Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos”, se lee en el texto.

