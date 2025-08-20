¿Por qué Julio César Jr. fue detenido en México? Esta es la cronología de su caso

El caso de Julio César Jr., hijo de Julio César Chávez, ha dado un nuevo giro. Hoy 19 de agosto, trascendió que fue deportado a México y posteriormente entregado a las autoridades por la orden de aprehensión que enfrenta por supuestos nexos con la delincuencia y tráfico de armas.

Como era de esperarse, su familia, principalmente Julio César Chávez, no han dudado en defender su inocencia. El propio exboxeador se dice confiado en que pronto se hará “justicia” y su primogénito será exonerado de toda responsabilidad.

También reveló haber establecido contacto con su hijo. Si bien se negó a revelar su paradero, aseguró que su hijo se siente muy sorprendido por todas las acusaciones que hay en su contra. En tanto que se esperan más actualizaciones sobre la situación legal del deportista. Aquí te contamos cómo comenzó su caso.

¿Por qué Julio César ‘N’ fue detenido en Estados Unidos en julio del 2025?

Todo comenzó el 2 de julio del 2025. Julio César ‘N’ fue detenido en California, Estados Unidos, por la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) por estas razones:

Problemas en su proceso migratorio: Se detectaron varias inconsistencias en las declaraciones que dio durante su proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Se detectaron varias inconsistencias en las declaraciones que dio durante su proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Presuntos nexos con la delincuencia: Se determinó que, debido a sus supuestos nexos con carteles de México, era un peligro para la seguridad.

Se determinó que, debido a sus supuestos nexos con carteles de México, era un peligro para la seguridad. Antecedentes criminales: En enero del 2024, Julio César Jr. fue detenido en Estados Unidos por posesión de un arma sin registrar.

Por esta situación, se comenzó a evaluar la posibilidad de deportarlo a México. En un inicio, se desconoció su paradero tras su detención.

El 7 de julio, el boxeador encendió las alarmas al faltar a una audiencia que tenía programada por el caso de posesión ilegal de armas del 2024. De acuerdo con lo reportado en aquel entonces, se iba a pedir su liberación anticipada. Debido a su inasistencia, la jueza del caso reprogramó la audiencia para el 21 de agosto.

En ese entonces, su abogado, Michael Goldstein, comentó en ese momento que desconocía su paradero y que lo último que había sabido de su cliente es que se encontraba en Texas, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Por qué hay una orden de aprehensión contra Julio César ‘N’ en México?

Días después de ser arrestado en Estados Unidos, se dio a conocer que Julio César Jr tenía una orden de aprehensión en su contra en México, emitida desde 2019 por, presuntamente, estar relacionado con actividades criminales.

Si bien Julio César Chávez señaló haber estado en comunicación con su hijo. No quiso revelar su paradero y solo se limitó a decir que está relativamente bien.

¿Dónde está Julio César Jr. actualmente tras su deportación de Estados Unidos?

Según reportes, tras ser deportado a México, Julio César Jr. fue detenido en Hermosillo, Sonora. Actualmente, se encontraría, de acuerdo con algunos medios, en un penal de máxima seguridad en ese estado, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Los cargos que enfrentaría son tráfico de armas y vínculos con la delincuencia. Hasta el momento, se desconoce cuándo será la audiencia del hijo de Julio César Chávez.

En tanto que la familia del hoy imputado continúa apoyándolo y siguen siendo firmes en decir que es inocente de todos los cargos que se le han imputado.

