Esposa de Julio César Jr. rompe el silencio luego que el boxeador fue deportado a México

En medio del complicado proceso legal que enfrenta Julio César Jr., la atención no solo está puesta en los tribunales, sino también en su círculo más cercano. Tras confirmarse su detención en Estados Unidos y ahora que lo deportaron a México, su esposa Frida Muñoz reapareció en redes sociales con un mensaje que generó reacciones. ¿Se comunicó con Julio César Jr.? ¡Entérate!

Julio César Jr. / Redes sociales

¿Por qué fue detenido Julio César Jr. por las autoridades de Estados Unidos?

El 2 de julio de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Julio César Jr. en Studio City, California, a solo días de haberse subido al ring contra Jake Paul.

De acuerdo con las autoridades, el boxeador fue arrestado por su presunta relación con una red de tráfico de armas y vínculos con delincuencia organizada. Además, fue señalado como “una amenaza para la seguridad pública” debido a su historial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que Julio César Jr. ingresó a Estados Unidos en agosto de 2023 con visa de turista, pero buscó la residencia permanente alegando matrimonio con Frida Muñoz. La relación fue revisada debido a que ella fue esposa de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pese a advertencias sobre su estatus migratorio irregular, el boxeador regresó en enero de 2025 con un permiso temporal. Las inconsistencias en su documentación y sus presuntos nexos con actividades ilícitas derivaron en su detención.

Julio César Chávez Jr. México / Redes sociales y Canva

¿Qué delitos enfrenta Julio César Jr. tras ser deportado a México?

Tras su deportación el 18 de agosto de 2025, Julio César Jr. fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en México pesa sobre él una orden de aprehensión emitida desde marzo de 2023 por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el arresto formal en territorio mexicano se registró a las 11:53 horas del 18 de agosto, cuando fue entregado a la Policía Federal Ministerial.

Hasta el momento, se espera que en los próximos días un juez determine su situación legal.

Julio César Jr. y Julio César Chávez / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la esposa de Julio César Jr. tras ser deportado a México?

Luego de darse a conocer la extradición de Julio César Jr., Frida Muñoz, su esposa, compartió una reflexión que llamó la atención de sus seguidores. En un mensaje publicado en redes sociales, expresó su confianza en que las cosas encontrarán su rumbo, a pesar de las dificultades actuales.

Frida Muñoz “En medio del ruido y las distracciones, mi alma a veces olvida a quién pertenece y quién ha caminado conmigo en cada paso. Entonces, respiro… detengo el mundo por un instante y dejo que su paz me envuelva. Confío en que todo se ordenará bajo su perfecta voluntad. Abrazo a los míos, atesoro el presente y descanso en la certeza de que Él siempre tiene el control. Dios es fiel… incluso cuando yo olvido, Él siempre permanece.”

Acompañado de fotografías familiares, el texto rápidamente recibió muestras de apoyo y mensajes de aliento. Los usuarios destacaron su actitud serena en medio de la tormenta mediática y legal que atraviesa la familia Chávez.

Sin embargo, hasta ahora no ha dado más detalles sobre Julio César Jr., tampoco ha confirmado si ha podido comunicarse con él, si lo visitará o si tiene algún tipo de contacto reciente.