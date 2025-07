Nicky Chávez rompe en llanto por Julio César Chávez y exige justicia para su hermano: “¡Mi papá no aguanta más!”

Julio César Chávez, el ídolo del boxeo mexicano, atraviesa una de las etapas más dolorosas de su vida. A dos semanas del arresto de su hijo Julio César Jr. en Estados Unidos, su familia vive un momento de tensión y profunda tristeza. Mientras el boxeador enfrenta una posible deportación y una orden de aprehensión en México por presuntos vínculos con el crimen organizado, su hija menor, Nicole “Nicky” Chávez, rompió el silencio y el corazón de miles al hablar del impacto que todo esto ha tenido en su padre.

Durante una emotiva entrevista con Yordi Rosado en su programa de radio, la joven conductora de “Venga la alegría” se quebró al relatar cómo su familia ha tenido que unirse ante la adversidad. Su testimonio ha encendido las redes sociales, donde miles de seguidores expresan su apoyo o escepticismo sobre la situación legal del Junior. Lo cierto es que Nicky dejó claro que no piensa quedarse callada mientras ve a su familia ser señalada.

Julio César Chávez se quebró en vivo al hablar de la detención de su hijo y se apega a su fe en Dios. / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Julio César Chávez, tras la detención de su hijo Julio César Jr.?

La imagen del invencible campeón Julio César Chávez, aquella leyenda que se enfrentó a los más grandes del boxeo mundial, hoy se ve ensombrecida por las lágrimas y la preocupación de padre. Nicky confesó que verlo así ha sido uno de los golpes más duros: “Es fuerte ver a mi padre sufrir por mis hermanos. Es triste. A la gente se le olvida todo lo que hizo por este país, los logros que nos dio. Con cualquier escándalo, se olvidan de quién es”, dijo con la voz entrecortada.

La joven también explicó que, aunque el público suele asociar a su padre con fortaleza y resistencia, en casa se nota el peso emocional que esta situación ha traído. Aseguró que el arresto de su hermano ha provocado un acercamiento familiar que no se daba desde hace tiempo, como si el escándalo también hubiera sido un llamado urgente para volver a lo esencial: el amor entre ellos.

Familia Chávez / Especial

¿Qué dijo Nicky Chávez sobre el proceso legal de su hermano, Julio César Jr.?

Lejos de evadir el tema, Nicky enfrentó las cámaras con un mensaje directo: exige un proceso justo y digno para su hermano detenido, Julio César Jr. Asegura que, aunque no puede garantizar lo que no ve, conoce su corazón y no cree que tenga vínculos con el crimen organizado.

“Mi hermano no es un delincuente. No tiene un gramo de maldad. Estuvo enfermo, sí. Cometió errores, sí, pero no al nivel que lo están pintando”. Nicky Chávez

El pasado del boxeador, Julio César Jr. marcado por adicciones, recaídas y polémicas, lo ha puesto bajo la lupa mediática durante años. A esto se suma su reciente derrota contra el influencer Jake Paul el pasado 28 de junio, lo que muchos interpretaron como un declive profesional. Sin embargo, Nicky se aferra a la esperanza de que este momento sea una oportunidad de transformación: “Quizás este es su momento de renacer, de reinventarse como lo hizo mi papá”, dijo.

¿Cuál es la situación legal actual en Estados Unidos de Julio César Jr., hijo de Julio César Chávez?

Julio César Jr. fue detenido en Estados Unidos por supuestos problemas con su visa, pero su situación se complicó cuando se dio a conocer que en México existe una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos ha sido hermético. No se sabe si se encuentra en proceso de deportación acelerada o si colabora con las autoridades de ese país en temas de crimen organizado. Mientras tanto, sus abogados preparan amparos en México para que en caso de ser deportado pueda seguir su proceso en libertad.

Las autoridades mexicanas no han emitido declaraciones públicas detalladas sobre los cargos, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. En redes sociales, el debate está dividido entre quienes lo condenan y quienes creen que se trata de una persecución injusta. Lo cierto es que la familia Chávez está dispuesta a defenderlo con todo lo que tiene, especialmente su hermana menor, quien ha asumido el papel de portavoz emocional en estos días de incertidumbre.

