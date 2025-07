Escorpión dorado reaparece junto a Julio César Chávez: esta es la razón de su encuentro

En las últimas semanas, Alex Montiel, conocido como el ‘Escorpión dorado’, ha estado en medio de una oleada de críticas y memes tras el resurgimiento de su escándalo con la conductora, Fabiola Martínez, quien fuera su amante hace dos años, a pesar de que él está casado. El escándalo revivió cuando ella por primera vez dio su versión en una entrevista y días después hasta reveló imágenes y audios de la relación.

Recientemente, el ‘Escorpión dorado’ vuelve a dar de qué hablar. Esta vez, no por su vida sentimental, sino por una inesperada reunión con una leyenda del boxeo mexicano: Julio César Chávez. Quien se ha visto envuelto en la polémica respecto a su hijo Julio César Jr. quien está detenido en Estados Unidos por acusaciones que incluyen presuntos nexos con el narcotráfico en México.

¿Por qué el youtuber ‘Escorpión dorado’ y el boxeador, Julio César Chávez, se reunieron el domingo 13 de julio?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Montiel compartió una imagen que causó revuelo entre sus seguidores. En la fotografía, publicada el pasado 13 de julio, se le puede ver sobre un ring, con su característica máscara dorada, una mano vendada y un guante de box rojo. Frente a él, Julio César Chávez parece ofrecerle algunos consejos, lo que de inmediato desató especulaciones sobre un posible nuevo proyecto del llamado “Dios del Internet”.

La reunión no fue casual. Montiel se prepara para una pelea de box contra el comediante Franco Escamilla el próximo 17 de agosto, como parte del evento Super Nova, una noche de exhibiciones en el ring entre celebridades de la pantalla y las redes sociales.

El post de Instagram, acompañado del mensaje: “¡Escuchando al campeón @jcchavez115! Me dio unos pinches consejos chingones”, confirma que Chávez está apoyando a Montiel en su preparación para la pelea, probablemente como mentor o asesor técnico.

Esorpión Dorado en ring con Julio César Chávez / Redes sociales

Julio César Chávez y Alex Montiel; dos personas envueltas en polémicas

La aparición pública de ambos personajes ocurre en momentos difíciles para cada uno. Por un lado, Montiel enfrenta una fuerte controversia tras las revelaciones de su examante, Fabiola Martínez, quien compartió pruebas de su romance con él. Aunque el youtuber minimizó la relación alegando que solo se vieron cuatro veces, la también comediante respondió con un video en el que mostró evidencia detallada del vínculo amoroso y aseguró que se extendió por al menos 15 veces.

Por su parte, Julio César Chávez no ha estado directamente envuelto en un escándalo, aunque su apellido ha vuelto a los titulares debido a la detención de su hijo, Julio César Jr, en Estados Unidos.

El joven boxeador enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con un cártel mexicano, situación que ha llevado al “Gran campeón mexicano” a pedir respeto para su familia durante este proceso legal.

Escorpión, Fabiola y Julio César Chávez / Redes sociales

‘Supernova orígenes': Box, música y más en el Palacio de los Deportes

A finales de marzo se llevó a cabo la presentación oficial de “Supernova orígenes”, un show revolucionario en el mundo del entretenimiento en vivo que se realizará el 17 de agosto de 2025, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Mediante la fusión de peleas, música y cultura digital, el evento se perfila como uno de los más esperados del año para fans y seguidores de todos y cada uno de los participantes.

Además del combate entre Alex Montiel y Franco Escamilla, el evento contará con otras peleas entre figuras del entretenimiento, como la de Alana Flores vs Gala Montes, Westcol vs Mario Bautista, Shelao vs Luis Pride, entre otras más.

El evento será amenizado con números musicales como:



Xavi – Cantante de música regional mexicana

Gabito Ballesteros - También del regional mexicano

María Becerra - Cantante argentinca

Oscar Maydón - Representante del regional mexicano

Así, entre controversias, máscaras y guantes de box, el ‘Escorpión dorado’ vuelve al centro de la conversación pública, esta vez con el respaldo de una leyenda viviente del deporte mexicano.

