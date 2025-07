Rey Grupero ventanea infidelidad de Poncho de Nigris a Marcela Mistral, lo tacha de estafador y narcisista

La controversia entre Rey Grupero y Poncho de Nigris continúa. Platicamos con el conductor de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ y no solo reiteró que fue víctima de traición por parte del regiomontano, sino que también ventiló que le ha sido infiel a su esposa Marcela Mistral. ¡Lo tachó de malagradecido!

Rey Grupero habló como nunca de la enemistad con Poncho de Nigris. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la traición hacia su esposa y madre de sus hijos, Marcela Mistral. ¡Amenazó con exponer pruebas!

Rey Grupero se lanza contra Poncho de Nigris ¿Reveló infidelidad a Marcela Mistral? / IG: @reygruperomx / @ponchodenigris

Te puede interesar: Poncho de Nigris se ríe de infidelidad de Alex Montiel con audio “Cosa hermosa” filtrado por Fabiola Martínez

¿Por qué inició el conflicto entre Rey Grupero y Poncho de Nigris?

En exclusiva para TVNotas, Rey Grupero nos dio detalles sobre la contundente traición que sufrió por parte de Poncho de Nigris. Subrayó que existen controversiales razones por las que nació una enemistad entre ellos.

“Poncho de Nigris me había pedido colaboración con unas proteínas porque yo trabajaba con una marca conocida y cuando tenía un artista que pasaba de un millón de seguidores, la marca, al promocionar al artista su marca, me daba una lana. Poncho me pidió proteínas”, contó.

“Yo entré a trabajar con esta marca con mucha necesidad, ya que tuve el problema que me habían sembrado un arma y estuve unas semanas en prisión. Lo de Poncho de Nigris fue (6 agosto 2022), cuando me pidió las proteínas. Al salir de cárcel salí sin dinero. Mi padre me apoyó al igual que un gran abogado”, reveló Rey.

Poncho de Nigris enemistad con Rey Grupero / IG: @ponchodenigris

Sin embargo, Rey mencionó que, al intentar contactarlo para llevar a cabo el intercambio, él dejó de contestarle.

“Este personaje (Poncho), me pidió miles de pesos en productos, me traté de contactar con él y ya no me contestó. Todos sabemos como artistas que si pides un producto es para hacer intercambio. El señor es ruin, una persona mal agradecida. Uno tiene la confianza de mandar los productos, pero perdí la marca a raíz de eso”. Rey Grupero

“Mi padre se enfermó de covid, se me fue a la lona, no teníamos ni para medicamentos. Yo esperaba recibir ese dinerito. Esa fue la primera que me hizo esa tranza”, añadió.

No te pierdas: ¿Poncho de Nigris y Marcela se divorcian? Tras “infidelidad” y hospitalización, confirman crisis matrimonial

¿Qué dijo Rey Grupero sobre la infidelidad de Poncho de Nigris a su esposa Marcela Mistral?

Por otro lado, el comediante reveló que también se besó con una de sus exnovias, lo que señaló como otra de las traiciones que vivió por parte del regiomontano, así como una infidelidad a Marcela Mistral, su esposa.

“En su participación en La casa de los Famosos México empezó a hablar mal de mí, que yo era un perdedor, que mi material no servía, como minimizarme. Después, me enteré de que cuando salí de la casa de Estados Unidos, él fue a un programa donde coincidió con una novia mía, y se estuvieron besando. Me dio coraje, porque ella me dijo que estaba despechada y se dio besos con él y Poncho junto con el productor hablaban mal de mí”, contó Rey.

Rey Grupero se lanza contra Poncho de Nigris ¿Reveló infidelidad a Marcela Mistral? / IG: @reygruperomx / @ponchodenigris

“Poncho estaba casado, claro que ha pintado el cuerno, ha habido muchos casos como el de Serrath y el de otras chicas con las que ha salido. A mí me gustaría primero tener bien todo el material para poder sacar las evidencias”. Rey Grupero

“Dijo que yo le quería montar cosas para una revista, que para que yo me pudiera llevar una portada, no necesito de él para tener una portada. Él es Poncho, yo Rey grupero, no somos los güeyes más talentosos del mundo. Mi trabajo lo hago solito, no me aprovecho de mi familia, ni de mi mamá. No me aprovecho para que una bola de personas oje… se burlen de ella. Honrarás a tu padre y madre para tener muchos años de vida, para que te vaya bien”, sentenció.

Mira: ¡Poncho de Nigris en polemica! ¿Forzó a Marcela Mistral a dar a luz por cesárea?

Rey Grupero expondrá pruebas de las traiciones de Poncho de Nigris

Además de reprobar que Poncho de Nigris “exhiba” a su mamá, Lety Guajardo, en redes sociales, también externó que mostrará todas las pruebas que lo hacen quedar mal parado. Esto en consecuencia de que habló mal de él durante su participación en ‘La casa de los famosos All-stars’.

“Si esta persona es capaz de exhibir a su madre, a su familia y menospreciar a su mujer, es capaz de ser un ratero, hizo una tranza, me puso muy vulnerable con la marca. No tuve que pagar los productos, pero me dieron las gracias por mis servicios”, mencionó.

“Cuando estuve en ‘La casa de los famosos All-stars’, dijo que era un violento, un cavernícola, es momento de contestarle. La vez pasada me frené, hoy voy con todo: audios, videos y evidencias para que a este fanfarrón se le caiga la careta” Rey Grupero

Sobre la idea que le robó de una canción, Rey dijo: “Al principio me dijo que quería sacar una canción por una frase que había inventado según él inventó y buscaba el ritmo. Recuerdo que había una marca refresquera que decía el tono: ‘Qué, qué, que se acabó la fiesta’. Y le dije que la cambiara por: ‘Put… o qué’. Y él robó mi idea”.

“Aquí tengo los audios, es una canción que ya no suena, que eso de la fiesta está obsoleta, él se agarró de esa base que ya tenía éxito. Lo hice por buena onda, me caía muy bien, se me hacía un chavo con carisma, pero, ya que conozco sus intenciones, tristemente ver cómo menosprecia a su mujer, denostó a su mamá y le pide perdón después para tener rating”, comentó.

Así lo expuso Rey grupero:

Checa: Poncho de Nigris duda de la orientación de Julián Gil: “Creo que es bisexual”

¿Rey Grupero defendió a Marcela Mistral de Poncho de Nigris, su esposo?

Finalmente, Rey Grupero llamó narcisista a Poncho de Nigris por menospreciar el éxito de su esposa, Marcela Mistral.

“Menosprecia a su mujer, porque cuando un narcisista ve a una mujer exitosa, lo que hará es bajarla de su nube, menospreciarla para ponerla debajo de su codo. Empezará a tener muchos hijos como macho alfa, para que ella cuando se vea tenga una edad para que no pueda regresar a hacer cosas importantes. Marcela es una mujer hermosa, que llegaría lejos, solo se tiene que quitar la bacteria que se llama ‘Poncho de Nigris” Rey Grupero

“Él ha hecho que la gente crea que ella chupa de su fama y, es al contrario, ella busca como brille él. La gente que lo consume con narcisistas, machistas que se cagan de risa que le falte el respeto a su mamá y se rían de Marcela. Estamos en un momento en donde las mujeres y los hombres somos iguales, el público que lo apoya el machismo, como dice la vieja escuela. No hay nada mejor que ser un hombre que saca adelante a su familia y no burlarse de su propia familia”, concluyó.

Por su parte, Poncho de Nigris no se ha pronunciado a las contundentes declaraciones y revelaciones de Rey Grupero. ¿Habrá guerra de declaraciones?